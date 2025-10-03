Son Mühür - 63 yaşındaki gazeteci Fatih Altaylı’nın yargılandığı dava, Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi’ndeki 2 No’lu duruşma salonunda görülecek. Altaylı, 20 Haziran’da YouTube kanalında yayınlanan Fatih Altaylı Yorumluyor programındaki ifadeleri nedeniyle aynı gün gözaltına alınmıştı. Hakkında “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla en az 5 yıl hapis cezası isteniyor. Altaylı ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik tehdit veya hakaret içeren herhangi bir ifade kullanmadığını savunuyor.

İddianamenin içeriği

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “müşteki” olarak yer aldı. Erdoğan’ın avukatının söz konusu ifadelerden haberdar olmasının ardından 23 Haziran’da şikayette bulunduğu belirtildi. İddianamede, Altaylı’nın sözlerinin yer aldığı video çözümleme tutanağına dayanılarak, eylemin Cumhurbaşkanı’na yönelik tehdit suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Ayrıca, videonun basın ve yayın yoluyla kamuya açık şekilde paylaşıldığı, içerik yayımlandıktan sonra geniş kitlelere ulaştığı vurgulanıyor. Soruşturma konusu eylemin, “iletme kastı” ile gerçekleştirildiği savunuluyor. Bu kavram, tehdit veya hakaret içeren sözlerin doğrudan değil, üçüncü kişiler aracılığıyla mağdura ulaşmasını ifade ediyor. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi 31 Temmuz’da kabul etti.

Neler yaşanmıştı?

Gazeteci Fatih Altaylı, 20 Haziran’daki yayında Türkiye’de halkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ömür boyu görevde kalmasına yüzde 70 oranında "Hayır" dediğini gösteren bir anketi yorumlamıştı. Altaylı'nın değerlendirmesi, "Türk halkı sandığı sever. Gücün kendisinde olmasını ister. Babasını koysa oraya babasını değiştirme ihtimalini elinde tutmaktan hoşlanır" sözleriyle başlıyor.

Devamında ise Osmanlı tarihine atıfta bulunarak, ''Bu oran, çok da beklediğim bir oran. Şu anda AKP seçmeninin önemli bir bölümü ve MHP seçmeninin bir bölümü dışında hiç kimse böyle bir şeye onay vermez. Geçmişine bak bu milletin, yakın geçmişinden söz etmiyorum, uzak geçmişine bak. Bu millet padişahını boğmuş bir millettir, hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman. Az uz değildir öldürülen, suikasta giden Osmanlı padişahı veya boğazlanan veya intihar etti süsü verilen." ifadelerini kullanıyor.

Altaylı’nın tutuklanmasının ardından, kanalındaki yayınlara siyasetten sanata, medyadan mizah dünyasına birçok tanınmış isim konuk oldu. Bu isimler arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, gazeteciler Barış Terkoğlu, Şule Aydın ve Deniz Zeyrek ile komedyen Okan Bayülgen de yer aldı. Kanalın abone sayısı ise bugün itibarıyla 1,7 milyona yaklaştı.