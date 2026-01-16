Son Mühür- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde staj yapan reşit olmayan öğrencilere yönelik gerçekleştirildiği iddia edilen cinsel istismar ve taciz vakalarına ilişkin yargı süreci, Ankara Adliyesi’nde tansiyonu yüksek bir duruşmayla başladı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve "Meclis lokantasında istismar" olarak hafızalara kazınan davanın ilk celsesinde, mahkeme heyeti sanıkların hukuki durumuna dair kritik kararlar alırken, duruşma salonu çevresindeki kısıtlamalar tartışmaların odağına yerleşti.

Meclis çatısı altında skandal iddialar

Olay, TBMM mutfak ve lokanta bölümünde stajyer olarak görev yapan 18 yaşından küçük dört kız öğrencinin, maruz kaldıkları sistematik tacizleri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne şikayet etmesiyle gün yüzüne çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen derinlemesine soruşturma neticesinde; Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Ramazan Ç. ve Recep S. isimli beş personel hakkında ağır suçlamalar yöneltildi. Hazırlanan ve Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından onaylanan iddianamede, sanıkların "çocuğa karşı nitelikli cinsel taciz" ve "sarkıntılık düzeyinde cinsel istismar" suçlarını zincirleme şekilde işledikleri vurgulandı.

Savcılık, sanıkların her biri için 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ederek, suçun kamu görevinin sağladığı nüfuz ve eğitici yükümlülüğün suistimal edilmesiyle işlendiğine dikkat çekti.

İlk duruşmada güvenlik bariyeri ve erişim engeli

Ankara’da görülen davanın ilk duruşması öncesinde adliye çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Ancak yargılamanın şeffaflığına dair soru işaretleri yaratan gelişmeler yaşandı; kadın hakları savunucuları, sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarının duruşma salonuna girişine izin verilmemesi büyük bir tepki dalgasına yol açtı. Adalet arayışına tanıklık etmek isteyen kitlelerin dışarıda tutulması, duruşmanın ilk anlarından itibaren demokratik kitle örgütleri tarafından eleştirilirken, salon içerisinde sanıkların ifadelerinin alınmasına başlandı.

Mahkemenin ara kararı

Davanın seyrini belirleyen ara karar, mahkeme heyeti tarafından duruşma sonunda açıklandı. Dosyadaki delil durumu ve suçun niteliğini göz önünde bulunduran mahkeme; tutuklu sanıklar Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B. ve Recep S.’nin mevcut hallerinin devamına hükmetti. Soruşturma aşamasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan beşinci sanık Ramazan Ç. hakkında ise mevcut adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verildi. Mağdur çocukların korunması ve adaletin tesisi açısından kritik önem taşıyan davanın bir sonraki duruşması, eksik dosyaların tamamlanması amacıyla 9 Şubat tarihine ertelendi.

