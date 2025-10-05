Son Mühür- Bir süredir mali krizin etkisinde olan Karbel Tekstil, borçlarını yapılandırmak için konkordato başvurusunda bulunmuştu. Şirket, mahkemenin daha önce tanıdığı koruma süreci kapsamında üretimini sürdürmeye çalıştı. Ancak geçtiğimiz hafta görülen davada mahkeme, konkordato sürecinin sonlandırılmasına ve koruma tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi. Bu kararın ardından Karbel Tekstil iflas etti.

Ekonomik sıkıntılar tekstil sektörünü sarsıyor

Karbel Tekstil’in iflası, son dönemde maliyet artışları, döviz dalgalanmaları ve ihracat pazarlarında yaşanan daralmayla mücadele eden tekstil sektöründeki kriz zincirine yeni bir halka ekledi. Yarım asra yakın süredir faaliyette olan şirket, Türkiye’nin önde gelen tekstil ihracatçılarından biri olarak biliniyordu.

Üretimin yüzde 93’ü AB ve ABD’ye gidiyordu

Şirketin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Karbel Tekstil, üretiminin yüzde 93’ünü Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’ne ihraç ediyordu. Dünya çapında 101’den fazla markaya üretim yapan firma, hazır giyim sektöründe Türkiye’nin dış pazardaki prestijli temsilcilerinden biri olarak öne çıkmıştı.

Tekstil sektöründe iflas dalgası büyüyor

Karbel Tekstil’in iflası, son yıllarda ekonomik zorluklarla baş edemeyen tekstil şirketlerinin sayısının arttığını bir kez daha gözler önüne serdi. Enerji maliyetlerindeki artış, iş gücü giderleri ve küresel talep daralması, Türkiye tekstil sanayisinin sürdürülebilirliğini zorlarken, birçok köklü firma iflas veya küçülme yoluna gidiyor.