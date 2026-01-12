AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından partisinin genel merkezinde önemli dış politika mesajları verdi. Çelik, İsrail’den İran’a, Suriye’den Venezuela’ya kadar birçok başlıkta dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Somaliland hamlesi, karanlık senaryoların işareti”

Çelik, İsrail’in son dönemde izlediği politikaların bölgesel güvenliği tehdit ettiğini belirterek, Somali’nin bir parçası olan Somaliland’in tanınmasına ilişkin gelişmeleri “tehlikeli bir ön işaret” olarak değerlendirdi. Bu adımın, özellikle deniz ticaret yolları ve Yemen’de yaşanan gelişmelerle birlikte okunduğunda, bölgede daha karanlık senaryoların devreye sokulabileceğini gösterdiğini söyledi.

İran için uyarı: “Çözüm dış müdahaleyle olmaz”

Türkiye’nin İran’da kaos istemediğini vurgulayan Çelik, İran’daki sorunların dış müdahalelerle değil, ülkenin kendi milli iradesiyle çözülmesi gerektiğini ifade etti. Özellikle İsrail kaynaklı kışkırtmaların daha büyük krizlere yol açabileceğine dikkat çeken Çelik, bölgesel istikrarın korunmasının hayati önem taşıdığını dile getirdi.

Venezuela’ya destek mesajı

Latin Amerika’daki gelişmelere de değinen Çelik, Venezuela halkıyla dayanışma mesajı vererek, dış müdahalelerin ülkelerin iç barışını zedelediğini söyledi. Türkiye’nin, Venezuela’nın bağımsızlığına ve istikrarına yönelik her türlü adımı desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Suriye’de SDG vurgusu: “Sabotaj girişimleri sonuçsuz kaldı”

Suriye’de SDG’nin 10 Mart mutabakatına uyması gerektiğini hatırlatan Çelik, sivillere ve kamu kurumlarına yönelik saldırıların istikrarı bozduğunu söyledi. SDG’nin, Suriye’nin geleceğine yönelik “terörsüz bölge” hedefini sabote etmeye çalıştığını belirten Çelik, bu girişimlerin başarısız olduğunu ifade etti.

“Bu bir Arap-Kürt çatışması değil”

Çelik, bölgede yaşananların bir etnik çatışma gibi sunulmasının tehlikeli olduğuna dikkat çekerek, bu söylemlerin bilinçli şekilde kışkırtıldığını söyledi. Suriye Kürtlerinin, Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Çelik, terör örgütlerinin Kürt halkını temsil edemeyeceğini ifade etti.

Gazze ve Kudüs mesajı: “İşgal meşrulaştırılamaz”

İsrail’in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sürdürdüğü saldırgan politikaların uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Çelik, Gazze’de yeni sınırlar oluşturmaya yönelik girişimlerin kabul edilemez olduğunu söyledi. Uluslararası toplumu daha güçlü tavır almaya çağırdı.

CHP’ye sert eleştiri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bazı açıklamalarına da değinen Çelik, bu ifadeleri “son yılların en vahim açıklamaları” olarak değerlendirdi. CHP’nin Baas rejimi ile aynı zeminde anılmasını eleştiren Çelik, bunun CHP seçmenine de büyük haksızlık olduğunu söyledi.

AB’ye Kıbrıs tepkisi

AB dönem başkanlığının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Çelik, AB’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın tezlerine bağımlı hale gelmesinin Birliği küresel bir güç olmaktan uzaklaştırdığını savundu.

DEM Parti görüşmesi için takvim yok

Çelik, DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebine ilişkin ise şu an için kesinleşmiş bir takvimin bulunmadığını açıkladı.