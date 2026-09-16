Son Mühür - MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen adli süreçte dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Sabah'ın haberine göre; dizide "Kazım Kaşifoğlu" adıyla yer alan karakterin vatan haini ilan edilerek öldürülmesi ve bazı sahnelerdeki araçlarda "FG" harf grubunu taşıyan plakaların kullanılması, FETÖ adına algı operasyonu ve propaganda yapıldığı iddialarını gündeme getirdi. Başsavcılığa ulaşan yoğun ihbarlar ve yapılan resmi tespitlerin ardından dizinin ilgili bölümlerinin detaylıca araştırılmasına karar verildi.

Senaristler ifade verdi

Kozinoğlu'nun ölümüne dair yürütülen soruşturma dosyası kapsamının genişletilmesiyle birlikte, geçtiğimiz günlerde adli makamlarca önemli bir hamle yapıldı. Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan soruşturma doğrultusunda ifadeye çağrılarak bilgilerine başvuruldu.

Uzman bilirkişi heyeti alt mesajları ve senaryoyu inceleyecek

Edinilen bilgilere göre, başsavcılık tarafından alanında uzman isimlerden oluşan özel bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Heyet; dizideki senaryo kurgularını, diyalogları ve içerikte yer alan alt mesajları teknik ve içerik açısından ayrıntılı şekilde inceleyecek.

Hazırlanacak kapsamlı raporda, yapımın FETÖ ile herhangi bir illiyet bağının bulunup bulunmadığı ve yayınlanan bölümlerde örgütsel nitelikte talimat ya da mesaj yer alıp almadığı netleşecek. Raporun tamamlanmasıyla birlikte adli sürecin seyri şekillenecek.