Son Mühür - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, canlı yayında ekonomi politikaları ve Orta Vadeli Program’a (OVP) ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. OVP'nin kamu sektörü açısından bağlayıcı, özel sektör için ise yol gösterici bir harita niteliği taşıdığını belirten Bakan Şimşek, temel hedeflerinin dezenflasyon süreci olduğunu vurguladı. Ancak küresel ölçekte yaşanan dış faktörlerin, dezenflasyon sürecinin arzulanan hızda seyretmesini engellediğini dile getirdi.

"Maaşlara en az enflasyon kadar zam verdik, vermeye devam edeceğiz"

Kamu çalışanları ve emeklilerin merakla beklediği maaş artışlarına ilişkin net ifadeler kullanan Bakan Şimşek, alım gücünü koruma vurgusu yaparak "Biz her zaman kamu çalışanlarının, emeklilerin maaşlarına en az enflasyon kadar zam verdik, vermeye devam edeceğiz." dedi.

"Savaş olmasaydı enflasyon 7 puan aşağıda olurdu"

Maaş zamlarını ve alım gücünü doğrudan etkileyen enflasyon oranlarına değinen Şimşek, küresel jeopolitik gerilimlerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Savaş şartlarının tüm emtia fiyatlarını yukarı tırmandırdığını ifade eden Bakan Şimşek, "Bu sene savaş olmasaydı, enflasyon bugün itibarıyla en az 7 puan aşağıda olurdu. Bizde enflasyon yüksek olduğu için görece olarak daha fazla etkiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bütçe hedefleri ve 2026 büyüme beklentisi

OVP kapsamındaki en bağlayıcı unsurun bütçe olduğunu vurgulayan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, bütçe açığının milli gelire oranında hedeflenenden daha başarılı bir performans sergilendiğini açıkladı. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yılda dört kez tahmin gözden geçirdiğini, kendilerinin ise bu güncellemeyi yılda bir kez yaptığını hatırlattı.

2026 yılında eşel mobil sisteminin uygulanması sebebiyle kamunun ciddi bir gelirden feragat ettiğini dile getiren Şimşek, küresel şoklara rağmen ekonomik büyümenin yüzde 3,3 olarak gerçekleşmesini beklediklerini ve yaşanan sapmanın dışarıdaki şoka oranla makul düzeyde kaldığını belirtti.