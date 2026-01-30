Son Mühür - Konyaspor U19 futbol takımını taşıyan otobüs, havalimanından futbolcuları aldıktan sonra konaklayacağı otele doğru hareket ettiği sırada TEM Otoyolu’nda bir TIR’a arkadan çarptı. Kaza sonrası bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İlk bilgilere göre kazada otobüs şoförü ile 2 futbolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, tedbir amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Konyaspor’dan açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada, kazanın ardından antrenörler, futbolcular ve destek ekibinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Açıklamada, bazı futbolcuların kontrol amaçlı hastaneye sevk edildiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı, otobüs şoförü Fevzi Öztürk’ün de kontrol amacıyla hastaneye götürüldüğü ifade edildi.

Valilikten resmi bilgi

İstanbul Valiliği, kazanın 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 14.55 sıralarında Pendik Kurna Anadolu Otoyolu Kuzey Marmara Sapağı mevkiinde meydana geldiğini duyurdu. Açıklamada, kazada 1’i otobüs şoförü, 1’i kamyon şoförü ve 5 futbolcu olmak üzere toplam 7 kişinin yaralandığı, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.