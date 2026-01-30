Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Sema Esen’in ağabeyi Himmet Esen ile taraf avukatları katıldı. Başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunan sanık Ümitcan Uygun ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı.

Sanık önceki savunmasını tekrar etti

Mahkeme başkanının dosyaya gelen evrakı okumasının ardından sanığa söz verildi. Ümitcan Uygun, önceki savunmalarını tekrar ettiğini beyan etti.

Tanıklar tartışma konusu oldu

Müşteki Esen ailesinin avukatı, beş celsedir tanıkların duruşmaya gelmediğini belirterek, bu aşamada tanıkların dinlenmesinin dosyaya katkı sunmayacağını ifade etti ve tanıklardan vazgeçilmesini talep etti. Sanık avukatı ise dosyadaki eksik hususların giderilmesini istedi. Cumhuriyet savcısı, tanıkların zorla getirilmesini talep etti.

Duruşma 8 Mayıs’a ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme, esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine ve tanıkların zorla getirilmesine hükmetti. Duruşma, 8 Mayıs tarihine ertelendi.

Olayın geçmişi

Ümitcan Uygun, 3 Haziran 2020’de Ankara’nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi’nde, “Aleyna Çakır” adını kullanan kız arkadaşı Sema Esen’in evine gitti. Kapının açılmaması üzerine çağrılan çilingirle eve girildiğinde Esen’in cansız bedeniyle karşılaşıldı.

Olay sonrası başlatılan soruşturmada, sosyal medyada paylaşılan ve darp iddiası içeren görüntülerin olaydan yaklaşık 1,5 ay önce çekildiği belirlendi. Hazırlanan iddianamede sanık Ümitcan Uygun’un, “intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme” ve “eziyet etme” suçlarından cezalandırılması talep ediliyor.