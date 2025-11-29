Son Mühür- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 39’uncu Olağan Kurultayı’nda dikkat çekici mesajlar verdi. Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kurultayda konuşan Özel, CHP’nin muhalefetteki son kurultayına dikkat çekerek, “40’ıncı Kurultay iktidardaki ilk kurultayımız olacak. Şimdi iktidar zamanı. Bu sözü onur meselesi sayıyorum” ifadelerini kullandı. Özel, partinin seçim hedeflerini büyüttüğünü ve yüzde 25’lik oy oranını geride bırakarak yüzde 40’a yaklaşan bir seçmen kitlesine ulaştığını vurguladı.

“CHP arınacaksa işbirlikçilerden arınacak”

Kurultaya katılmayan CHP’nin önceki dönem Genel Başkanı’nın “CHP yolsuzluk yapanlardan arınsın” sözlerine yanıt veren Özel, partinin arınma sürecinin işbirlikçilerden olacağını belirtti. Özel, “Dönüşü olmayan bu yolda korkanlara yer yok. Müesses nizama işbirlikçi olanlara, kara düzenin sesi olanlara ve örgütlerin vermediği görevleri başka kapılarda arayanlara bu partide yer yok. CHP arınacaksa işbirlikçilerden arınacak” dedi.

Özel, partinin geçmişte yaşadığı olumsuzluklara da değindi. Kadın kollarının seçim gecesi tülbenti sirkeye bastığı, gençlik kollarının ışığı sönmeden eve giremediği ve boynu bükük sokaklarda beklediği dönemlerin geride kaldığını ifade etti. “Artık kimse bizi yenilgiye alıştıramayacak. Bu millet bizimle birlikte zincirlerinden kurtulacak” dedi.

CHP’ye uzanan eller millet tarafından kırılır

Özel, CHP’ye yönelik geçmişteki kapatma girişimlerini de hatırlattı. “12 Eylül’de Kenan Evren partiyi kapatacağını sandı. Ancak millet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten emanet kalan bu çınara sahip çıktı. CHP, milletle birlikte var olmuştur ve var olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Özel, günümüz siyasetinin mevcut iktidarın kurduğu düzenle şekillendiğini belirterek, “Bugünün müesses nizamı, AK Parti’nin 23 yılda kurduğu kara düzenin ta kendisidir. Bu mücadele veda edemeyenlerle geleceğe yürüyenler arasındadır” dedi.

CHP’nin tarihi ve misyonu

CHP’nin tarihine de değinen Özel, partinin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri’nden doğduğunu hatırlattı. “İlk kurultayımız 4 Eylül 1919 tarihli Sivas Kongresi’dir. CHP, Türkiye’ye sandığı getiren, eşit yurttaşlığı savunan ve temel insan haklarını önceleyen bir partidir. Kuruluşundan bugüne Türkiye’nin kurucu iradesini temsil eden bir parti olmuştur” dedi.

Özel, partinin geçmişte ağır bedeller ödediğini, 12 Eylül darbesi sonrası kapatıldığını, mallarına el konulduğunu ve genel başkanlarının hapse atıldığını vurguladı. “Mustafa Kemal Atatürk’ün yaktığı ateşi söndürmeye kimsenin gücü yetmedi ve bundan sonra da yetmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Yerel seçim başarıları ve üye artışı

Özel, partinin yerel seçimlerdeki performansına da dikkat çekti. “İki yıl önceki Kurultay’dan 10 ay sonra oyumuzu yüzde 38’e çıkardık. Milletimizin desteğiyle alınamaz denilen yerleri, ilçeleri ve şehirleri kazandık. 411 belediye başkanı ile nüfusun yüzde 85’ine hizmet etme imkanı sağladık” dedi.