İstanbul’un Şişli ilçesinde dün bir çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu. Yapılan kimlik tespitinde cansız bedenin, 37 yaşındaki Özbekistan vatandaşı Durdona Khokimova’ya ait olduğu ortaya çıktı.

Başı ve bacakları kesilmiş halde bulundu

Başı ve bacakları kesilmiş halde çarşafa sarılı bulunan kadının cansız bedenini, mahallede kâğıt toplayan O.Ç., Kuyulubağ Sokak No:25’te fark etti. Bunun üzerine polis merkezine giderek durumu bildiren O.Ç., daha sonra ekiplerle birlikte olay yerine döndü. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yurt dışına kaçmadan önce yakalandılar

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen soruşturmada, cinayetin Durdona Khokimova’nın sevgilisi olduğu öğrenilen Özbekistan uyruklu D.A.U.T. tarafından işlendiği, G.A.K. isimli şüphelinin ise olaya yardım ettiği belirlendi. Yapılan takip sonucu iki zanlının Gürcistan’a kaçmak amacıyla İstanbul Havalimanı’na gittikleri tespit edildi. Yaklaşık 8 saat süren çalışmanın ardından şüpheliler yurt dışına çıkamadan yakalanarak gözaltına alındı.