Son Mühür - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında 21 Ocak 2026’da bir araya gelen Finansal İstikrar Komitesi, bankacılık sektöründeki son durumu değerlendirdi. Temmuz ayında milyonlarca vatandaşın kredi kartı ve Kredili Mevduat Hesabı (KMH) borçları için yapılandırma fırsatı sunan ekonomi yönetimi, yapılan tüm düzenlemelere rağmen kart ve KMH kullanımındaki artışın sürmesi üzerine yeniden adım atma kararı aldı.

Yüksek tutar vurgusu

BDDK düzenlemelerine göre bankalar, kredi kartlarında müşterilerin aylık gelirinin en fazla dört katına kadar limit tanımlayabilirken, Kredili Mevduat Hesabı’nda bu sınır üç kat ile belirleniyor. Mevzuatta net şekilde yer almasına rağmen, yıl sonu hedeflerini tutturmak ve büyüme kısıtlarına takılmamak isteyen bazı bankaların art arda kampanyalar düzenleyerek müşterileri KMH kullanmaya ya da kredi kartlarıyla yüksek tutarlı harcamalara yönlendirdiği belirtiliyor.

Limitler düşürülecek

Bu kapsamda bazı özel bankaların, mevzuatta kredi kartı ve KMH için gelirinin 3–4 katı sınır bulunmasına rağmen, müşterilere aylık kazancının 10 katına varan limitler tanımladığı ifade ediliyor. Finansal okuryazarlığı düşük vatandaşların borç yükü altına girmesine yol açan bu tablo, aynı zamanda talep enflasyonunu da körüklüyor. Toplantıda ekonomi yönetimi, bankaların belirlenen kurallara uymasını sağlamak amacıyla sektör temsilcilerine talimat verilmesine karar verdi. Yapılan uyarının ardından, BDDK’dan yüksek para cezalarıyla karşılaşmak istemeyen bankaların, mevzuata aykırı şekilde artırılan limitleri kısa sürede aşağı çekmesi bekleniyor. Bu adım, standart kullanıcıları etkilemeyecek ancak gelirinin 5 ila 10 katı arasında limit tanımlanan müşterilerin kredi kartı ve KMH bakiyelerinin hızla “normal” seviyelere indirilmesine yol açacak.