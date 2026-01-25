Şişli’de bir çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulunurken, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybeden kişinin 37 yaşındaki Özbekistan vatandaşı Durdona Khokimova olduğu tespit edildi. Konteynerde kadının başı ve kesilmiş bacaklarına rastlanmazken, başka bir caddede bulunan valiz incelemeye alındı.

Olay sonrası yüzlerce güvenlik kamerasını mercek altına alan ekipler, Özbekistan uyruklu D.A.U.T. (31) ile G.A.K. (29) isimli şüphelileri İstanbul Havalimanı’ndan Gürcistan’a kaçmaya çalıştıkları sırada yakaladı. D.A.U.T.’nin ifadesinde Khokimova ile duygusal ilişki yaşadığını ve aralarında çıkan tartışmanın ardından cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Ayrıca zanlıların valizi taşıyıp cesedi konteynere bıraktıkları anlara ait güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak’ta saat 20.00 sıralarında çarşafa sarılı halde bulunan ceset sonrası bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Cesedi kim buldu?

Mahallede kâğıt toplayan O.Ç., Kuyulubağ Sokak No:25 önündeki konteynerde çarşafa sarılı cesedi fark etti. Bunun üzerine polis merkezine giderek ihbarda bulunan O.Ç., daha sonra ekiplerle birlikte olay yerine döndü. İhbarın ardından Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak ayrıntılı çalışma başlattı. Konteyner ve çevresinde delil taraması gerçekleştirildi.

Özbek kadına ait olduğu belirlendi

Polis ekiplerinin çalışmaları sırasında kadının başı ve kesilmiş bacaklarına ulaşılamazken, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda olay yerinde görüldüğü belirtilen şüpheliler hakkında araştırma başlatıldı. Şüphelilerin konteyner çevresinde taşıdığı görülen valiz de aynı mahalledeki Bozkurt Caddesi’nde bulunarak incelemeye alındı. Cansız bedenden alınan parmak iziyle yapılan kimlik tespitinde, kadının Özbekistan vatandaşı Durdona Khokimova olduğu belirlendi. Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından naaş Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Şüpheliler yakalandı

Olay sonrası Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıların yakalanması için harekete geçti. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda, cinayetin Durdona Khokimova’nın sevgilisi olduğu öğrenilen Özbekistan uyruklu D.A.U.T. tarafından işlendiği, G.A.K. isimli şüphelinin ise olaya yardım ettiği belirlendi. Yüzlerce güvenlik kamerası kaydının incelenmesinin ardından iki zanlının Gürcistan’a kaçmak üzere İstanbul Havalimanı’na gittikleri tespit edildi. Yaklaşık 8 saat süren takip sonucunda şüpheliler yurt dışına çıkamadan yakalanarak gözaltına alındı.

Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan zanlıların cesedi valizle taşıdığı anlara ait güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Görüntülerde iki şüphelinin valizi sokak sokak taşıdığı, bir pasajdan geçtikleri ve ardından çöp konteynerine poşet içinde bir şey bıraktıkları anlar yer alıyor.