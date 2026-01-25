Son Mühür- Suriye'de Şara liderliğindeki Suriye ordusuyla YPG/SDG güçleri arasında yaşanan çatışmaların ardından bir grup provokatörün Türk bayrağını indirip yakmasıne ülkenin dört bir yanından tepki yağmıştı.

Tansiyonun yüksek olduğu süreçte Oda Tv'nin,

''Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında oynanacak Sivasspor–Amedspor maçı öncesi, Amedspor kafilesinin konaklama talebinin Sivas’taki birçok otel tarafından reddedildiği öne sürüldü'' iddiası gözlerin Amedspora çevrilmesine neden oldu.



Bu sezon 1.Lig'de lider durumda bulunan Amedspor'un Sivas'ta olumsuz bir tabloyla karşılaştığına dair haberlere Amedspor'dan yalanlama geldi.



Nahit Eren: Gerçek dışı bir iddia...



Amedspor Başkanı Nahit Eren'den Sivas'ta konaklama için otellerden olumsuz yanıt geldi iddialarına net bir dille yalanlama geldi.

''Kulübümüzün Sivas’ta konaklama talebiyle iletişime geçtiği hiçbir otelden bizlere iddia edildiği gibi olumsuz bir dönüş olmamıştır'' hatırlatmasında bulunan Eren,

''Bu tür kutuplaştırıcı ve gerçek dışı iddialara karşı herkesi böylesi bir süreçte daha duyarlı davranmaya davet ediyorum'' çağrısında bulundu.