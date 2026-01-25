Son Mühür - Ucuz ürünlerin iç piyasada yarattığı baskı nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerinde protestoların odağı haline gelen ve geçtiğimiz ay Dublin’deki Avrupa merkezine baskın yapılan Çin merkezli dev e-ticaret platformu TEMU’ya Türkiye’de de denetim gerçekleştirilmişti. TEMU Türkiye, 21 Ocak Çarşamba günü yapılan incelemede Rekabet Kurumu’nun ofisteki bilgisayarlara el koyduğunu duyurmuştu. Rekabet Kurumu ise süreci doğrularken, Reuters’a yaptığı açıklamada TEMU hakkında inceleme yürütüldüğünü ancak bunun resmi bir soruşturma anlamına gelmediğini belirtmiş, bilgisayarlara el konulmadığını da özellikle vurgulamıştı.

Rekabet Kurumu, yürütülen incelemeyle ilgili yöneltilen sorulara şu açıklamayla karşılık vermişti:

"Halihazırda ‌basına da yansıyan ve ‍yürütülmekte olan incelemenin sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi ve ⁠tarafların haklarının korunması ⁠amacıyla, mevcut aşamada söz konusu incelemeye ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılması mümkün değildir. Sürecin ilerleyen aşamalarında incelemeye ilişkin ⁠gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Satışları durdurdu

Baskın sonrası Çin merkezli online perakende platformu, Türkiye’ye yönelik tüm yurt dışı ürün satışlarını askıya aldı. TEMU’nun uygulaması ya da internet sitesine giren kullanıcılar artık yabancı menşeli uygun fiyatlı ürünleri görüntüleyemezken, Patronlar Dünyası’nın aktardığına göre yapılan güncellemenin ardından yalnızca yerli satıcıların ürünleri erişilebilir hale geldi. Bu adımla birlikte küresel e-ticaret platformu, Türkiye özelinde sadece yerel bir pazar yapısına geçmiş oldu.

30 Euro'ya kadar olan vergisiz alışveriş kaldırılmıştı

Bu arada 7 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, internet üzerinden yurt dışından posta ya da hızlı kargo aracılığıyla yapılan vergisiz alışveriş uygulaması da sona erdi. Alınan kararla birlikte 30 euroya kadar olan gümrüksüz alışveriş hakkı kaldırılmış oldu.