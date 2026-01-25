Çanakkale Boğazı’nda sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran puslu hava, deniz trafiğinde güvenliği tehdit edince yetkililer düğmeye bastı. Ege ve Marmara denizlerini birbirine bağlayan stratejik su yolunda görüş mesafesinin kritik seviyelere gerilemesi, hem uluslararası gemi geçişlerini hem de yerel feribot seferlerini tamamen durdurdu.

Yoğun sis deniz trafiğini felç etti: Boğaz çift yönlü kapandı

Çanakkale Boğazı, bugün aniden bastıran ve denizde adeta beyaz bir perde oluşturan yoğun sis tabakasının etkisi altına girdi. Görüş mesafesinin emniyetli seyir yapılamayacak kadar düşmesi üzerine, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) tarafından hızla müdahale edildi. Saat 10.20 itibarıyla alınan kararla, boğaz trafiği hem güney hem de kuzey yönünden geçici bir süreliğine tüm gemi geçişlerine kapatıldı. Boğazın bu kritik duruşu, bölgedeki lojistik akışın tamamen askıya alınmasına neden oldu.

Kaptanlara telsizle acil uyarı: Gemiler demir bölgelerine çekildi

Sis engelinin ardından Gemi Trafik Hizmetleri yetkilileri, boğaza girmek üzere olan tüm gemilerin kaptanlarına telsiz kanalları üzerinden acil uyarı mesajları geçti. Güvenlik önlemleri kapsamında, boğaz hattına giriş yapması planlanan dev tankerler ve yük gemileri, rotalarını Marmara Denizi ile Ege Denizi girişlerinde bulunan güvenli demir sahalarına çevirdi. Sis dağılana ve görüş mesafesi tekrar normale dönene kadar gemilerin bu bekleme alanlarında demirleyerek bekleyeceği bildirildi.

Yerel ulaşımda aksama: Lapseki-Gelibolu seferlerine ara verildi

Boğazdaki sis sadece uluslararası gemi trafiğini değil, halkın günlük ulaşımını sağlayan feribot seferlerini de vurdu. Görüş açısının sıfıra yaklaşmasıyla birlikte, Lapseki ve Gelibolu hattı arasında araç ve yolcu taşımacılığı yapan feribot seferlerinin durdurulduğu açıklandı. Feribot iskelesinde bekleyen araç kuyrukları oluşurken, deniz ulaşım şirketleri hava muhalefeti nedeniyle yolcuların güvenliğini riske atmamak adına seferlere geçici bir ara verildiğini duyurdu. Yetkililer, sisin etkisini kaybetmesinin ardından trafiğin kademeli olarak açılacağını öngörüyor.