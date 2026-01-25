Son Mühür - Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki oynaklık ve art arda yapılan ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Günlük yakıt giderlerini yakından izleyen vatandaşlar ise “Benzin bugün kaç TL?”, “Motorin fiyatı ne kadar?”, “Akaryakıtta son tablo ne?” gibi soruların cevabını araştırıyor.

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 27 Ocak 2026 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 11 kuruşluk artış yapılması öngörülüyor.

25 Ocak 2026 Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 54.10 TL

Motorin litre fiyatı: 57.34 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 53.92 TL

Motorin litre fiyatı: 57.16 TL

LPG litre fiyatı: 28.69 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 55.00 TL

Motorin litre fiyatı: 58.42 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 55.27 TL

Motorin litre fiyatı: 58.69 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL