Kaza, dün gece saat 23.00 civarında Antalya–Burdur Karayolu üzerindeki Kazak-1 Tüneli girişinde yaşandı. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 33 AZV 518 ve 32 AKK 364 plakalı otomobiller ile bir TIR’ın karıştığı kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak Isparta’daki hastanelere götürüldü. Kazada bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA