Son Mühür - İsrail ordusu, Gazze ablukasını delmek amacıyla Küresel Sumud Filosu’nun ardından yola çıkan 11 gemilik Özgürlük Filosu’nun amiral gemisi “Vicdan”a saldırı düzenledi.

Telsizden uyarı anonsları yapan İsrail askerleri, kısa süre sonra denizden gemilerle ve havadan helikopterlerle gemiye çıkarak aktivistleri gözaltına almaya başladı. “Vicdan” adlı gemide, 3’ü Türk milletvekili ve 3’ü İsrail vatandaşı olmak üzere 26 farklı ülkeden toplam 96 aktivist yer alıyor.

Filonun öncüsü olan “Vicdan” gemisinden yapılan canlı yayında, filo sözcülerinden Kasım Aktağ şu ifadeleri kullandı:

"Gemiler etrafımızı sardı, askerler gemiye çıkmak için yanaşıyor, bizleri asla unutmayın, gündemde tutun, birlik beraberliğimizi koruyalım."

Gazze'ye 120 mil kalmıştı