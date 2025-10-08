Son Mühür - İsrail ordusu, Gazze ablukasını delmek amacıyla Küresel Sumud Filosu’nun ardından yola çıkan 11 gemilik Özgürlük Filosu’nun amiral gemisi “Vicdan”a saldırı düzenledi.
Gemide 3 Türk bulunuyor
Telsizden uyarı anonsları yapan İsrail askerleri, kısa süre sonra denizden gemilerle ve havadan helikopterlerle gemiye çıkarak aktivistleri gözaltına almaya başladı. “Vicdan” adlı gemide, 3’ü Türk milletvekili ve 3’ü İsrail vatandaşı olmak üzere 26 farklı ülkeden toplam 96 aktivist yer alıyor.
Filonun öncüsü olan “Vicdan” gemisinden yapılan canlı yayında, filo sözcülerinden Kasım Aktağ şu ifadeleri kullandı:
"Gemiler etrafımızı sardı, askerler gemiye çıkmak için yanaşıyor, bizleri asla unutmayın, gündemde tutun, birlik beraberliğimizi koruyalım."
Gazze'ye 120 mil kalmıştı
Anonsların ardından canlı yayın kesildi ve İsrail askerleri gemilere çıkmaya başladı. Kısa süre içinde birçok tekneyle bağlantı kesildi. Filonun basın bilgilendirme grubundan yapılan açıklamada, “Gemilerimiz yasa dışı bir kuşatma altında. Kameralar devre dışı bırakıldı, askeri personel gemilere çıktı ve iletişim tamamen kesildi.” denildi. Açıklamada ayrıca, İsrail güçlerinin Gazze kıyısına yaklaşık 120 deniz mili mesafede filoya saldırı düzenlediği belirtildi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, gemilere ve aktivistlere el konulduğunu doğruladı. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Gemiler ve yolcular bir İsrail limanına transfer edildi. Tüm yolcular güvende ve sağlık durumları iyi. Yolcuların en kısa sürede sınır dışı edilmeleri bekleniyor"