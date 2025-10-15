Son Mühür- Gazeteci Hakan Tosun, geçtiğimiz haftalarda İstanbul’da evine dönerken kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edilmiş halde bulunmuştu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tosun, yoğun bakımda süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayın ardından meslektaşı gazeteci Fatoş Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gazeteci Hakan Tosun’un beyin ölümü gerçekleşti. Aileye bilgi veren doktorlar, ‘Yapabileceğimiz her şeyi yaptık, ışık yok’ demişler” ifadelerini kullanarak acı haberi duyurmuştu.

Beyin kanamasıyla yoğun bakıma alınmıştı

Tosun’un geçirdiği beyin kanaması nedeniyle acil olarak ameliyata alındığı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen durumunun ağır seyrettiği belirtilmişti. Ailesi ise olayın ardından hastane önünde yaptığı açıklamada, yetkililerin geç haberdar edilmesine ve kayıp sürecinde yaşanan ihmallere tepki göstermişti.

“Sekiz saat sonra haber aldık”

Hakan Tosun’un ailesi, olayın ardından yaptığı açıklamada kayıp başvurusundan sonra uzun süre bilgi alamadıklarını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Neden Hakan Tosun’a biz kayıtlarda ulaşamadık?

Neden kayıp başvurusundan sekiz saat sonra haber geldi?

Bu gecikmenin sorumluları kim olacak?”

Aile, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve ihmali bulunan kişilerin yargılanmasını istemişti.

İki şüpheli tutuklanmıştı

Soruşturmayı yakından takip eden Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukat Hakan Bozyurt, iki kişinin tutuklandığını açıklamıştı. Ancak saldırının arka planı, şüphelilerin kimlikleri ve olayın motivasyonu henüz netlik kazanmadı.

Gözaltı sayısı artıyor

Son olarak, olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını şüphelilerin yakınlarıyla paylaştığı belirlenen bir dükkan sahibinin gözaltına alındığı bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmesi beklenen şüpheliyle birlikte soruşturmanın kapsamı genişletildi.

Yetkililer, Hakan Tosun’un ölümüne ilişkin tüm delillerin titizlikle incelendiğini ve sürecin çok yönlü olarak sürdürüldüğünü belirtti.