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Soruşturmanın önceki aşamalarında da Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltı işlemi uygulanmıştı.

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Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Şüphelilerin soruşturma kapsamında işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı tarafından sermaye piyasasına ilişkin yürütülen fon piyasası paylarına ilişkin soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

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