Son Mühür- Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuyılmaz, tutuklanan Tera Yatırım Holding Başkanı Emre Tezmen ile AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa etmek zorunda kalan Fatma Betül Sayan Kaya'nın ablası Finlandiya Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu arasında bağlantı olduğunu öne sürdü.

''Fon vurgunu suç örgütünün ilişkiler ağını deşifre ediyoruz'' diyen Deniz Yavuzyılmaz,

''Emre Tezmen ile Sayan ailesi arasındaki kritik bir bağlantıyı ortaya çıkardık.

Emre Tezmen’in Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)’in Türkiye-Finlandiya İş Konseyi Başkanı yapılmasının ardından;

Fatma Betül Sayan Kaya’nın ablası Ayşe Hilal Sayan Koytak’ın da 5 Eylül 2026’da Finlandiya Büyükelçisi olarak atandığını tespit ettik'' bilgisini paylaştı.

O isimler de görevden alınmalı...



''Peki Emre Tezmen, devletin finans piyasalarındaki kozmik odası olan;

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun yönetim kurulunda kiminle birlikte yer alıyordu?'' diye soran Yavuzyılmaz,

''DEİK Finlandiya sürecinin yürütücüsü olan Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile!

Yani hepsi birbiriyle bağlantılı, hepsi bir ekip ve hepsi her şeyi biliyordu!

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve Finlandiya Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Kotak da derhal görevden alınmalıdır'' çağrısında bulundu.



Emre Tezmen'in Finlandiya bağlantısı...



Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen bu yıl 19 Ocak'ta, DEİK Türkiye-Finlandiya İş Konseyi Başkanı seçildi.

Tera Holding'in Finlandiya merkezli Sampo Group'u bünyesine kattığı ve bunu Finlandiya'daki büyüme stratejisinin parçası olarak gördüğü süreçte Emre Tezmen Helsinki'de Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ile görüştü.

Tezmen'in DEİK Finlandiya İş Konseyi Başkanlığı ise tutuklanmasının ardından sona ermişti.

