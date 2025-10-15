Son Mühür- 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanan Türkiye–Gürcistan maçı, Kocaeli Stadyumu’nda gerçekleşti. A Milli Takım, mücadeleyi 4-1’lik skorla kazandı. Karşılaşmayı protokol tribününde çok sayıda devlet yetkilisi izledi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Devlet Başkanı Miheil Kavelaşvili ile birlikte tribünde yer aldı.

“Terörist mecliste konuşma mı yapar?”

Maç sırasında taraftarlar, yeni başlatılan süreci hedef alan bir protestoda bulundu. Tribünlerden hep bir ağızdan “Terörist mecliste konuşma mı yapar?” şeklinde sloganlar atıldı. Tezahüratların, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik olduğu belirtildi.

Protesto maça damga vurdu

Protokolde Erdoğan ve çok sayıda üst düzey ismin bulunması nedeniyle tribünlerden yükselen sloganlar karşılaşmanın en dikkat çeken anları arasında yer aldı. Protesto görüntüleri kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Karşılaşmadan farklı bir gündem çıktı

Sahadaki 4-1’lik galibiyetin gölgesinde kalan bu tepki, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Taraftarların mesajı, siyasi tartışmaların da fitilini ateşledi.

Maç sonunda hem sportif başarı hem de tribünlerdeki bu protesto uzun süre konuşulmaya devam etti.