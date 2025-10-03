Son Mühür- Altaylı’nın yargılandığı davayı izlemek için eşi Hande Altaylı, kızı Zeynep Altaylı, çok sayıda gazeteci, siyasetçi ve akademisyen Silivri’ye geldi. CHP, İYİ Parti ve Zafer Partisi’nden milletvekilleri ile TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş da duruşmayı takip edenler arasındaydı.

Duruşmadan ilk notlar

Saat 11.00’de başlayan duruşmada Altaylı, savunmasına “Silivri’mize hoş geldiniz” sözleriyle başladı. Tek kişilik hücrede geçirdiği günlerini anlatan gazeteci, neden burada olduğunu sorguladığını dile getirdi.

Altaylı, gençlerin eşit şartlarda bir geleceğe sahip olması için mücadele verdiğini belirterek, yıllardır yürüttüğü bilim programlarını, burs fonlarını ve eğitim çalışmalarını hatırlattı. “Başka çocukları da en az kendi kızım kadar önemsediğim için buradayım” ifadelerini kullandı.

“Muhalif değilim, hayal kurma özgürlüğünü savunuyorum”

Savunmasında kendisine yöneltilen “muhalif gazeteci” tanımına da değinen Altaylı, bu sıfatı kabul etmediğini söyledi. “Ben yalnızca hayal kurma özgürlüğünü savunuyorum. Farklı ideolojilere, farklı iktidarlara da aynı şekilde yaklaştım. Hiçbir zaman bir ideolojinin adamı olmadım” dedi.

“Cumhurbaşkanını tehdit etmedim”

Altaylı, iddiaları reddederek, hayatı boyunca kimseyi tehdit etmediğini vurguladı. “Tam aksine hep tehdit edilen taraf oldum. Erdoğan’a haksızlık yapıldığı dönemlerde bile onun hayal kurma hakkını savundum. Bugün tehdit suçlamasıyla yargılanmam beni çok üzüyor” dedi.

YouTube’daki programında yer alan 2,5 dakikalık konuşmasının içinden yalnızca 15-20 saniyelik bir bölümün alınarak yanlış bir algı oluşturulduğunu belirten Altaylı, “Tamamı izlense tehdit kastım olmadığı açıkça görülür” ifadelerini kullandı.

“Gençler için çalışmaya devam edeceğim”

Altaylı, sözlerinin sonunda “Eğer beraat kararı çıkarsa, gençler için çalışmayı sürdüreceğim. Hayal kurma özgürlüğünü herkes için savunmaya devam edeceğim” dedi.

Savcı tutukluluğun devamını istedi

Duruşma savcısı, Altaylı’nın tutukluluğunun devamını talep etti. Mahkeme heyeti ara karar için saat 11.50’de oturuma 15 dakikalık ara verdi.

Tutukluluğu devam edecek

Altaylı’nın tutukluluğuna devam kararı verildi.

Ne olmuştu?

Fatih Altaylı, 20 Haziran’da YouTube kanalındaki programında yaptığı açıklamalar nedeniyle gözaltına alınmış, aynı gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Hakkında “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla en az 5 yıl hapis cezası talep ediliyor. Altaylı ise suçlamaları reddediyor.