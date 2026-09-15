Suudi Arabistan yönetimi, ülkenin en kritik merkezleri arasında olan Mekke, Cidde ve Taif kentlerini kapsayan geniş bir bölgede Ulusal Erken Uyarı Platformu'nu devreye aldı.

Bölge halkının cep telefonlarına eş zamanlı düşen acil durum bildirimleriyle, vatandaşlara derhal bulundukları alanları terk edip güvenli bölgelere sığınmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Sivil savunma ekiplerinden peş peşe uyarılar

Gelişmenin ardından Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, resmi sosyal medya kanalları üzerinden yazılı bir açıklama paylaştı.

Mekke, Taif ve Cidde için verilen uyarının doğrudan tehlike seviyesinde olduğunu aktaran yetkililer halkın gerekli tedbirleri almalarını, bölge kolluk kuvvetleri ile acil durum ekiplerinin talimatlarına uymasını istedi

Açıklamada ayrıca, sahada yürütülebilecek olası operasyonları aksatmamak için sokaklarda kalabalık gruplar oluşturulmaması ve yaşanan duruma ilişkin herhangi bir video ya da fotoğraf kaydı alınmaması gerektiğinin altı çizildi.

Tehdidin sebebi gizleniyor

Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yayımlanan resmi metinde en çok dikkat çeken nokta, uyarının gerekçesine dair ayrıntılara yer verilmemesi oldu.

Yetkili makamlar; Mekke, Cidde ve Taif genelinde alarm durumuna neden olan riske dair herhangi bir detay paylaşmadı.