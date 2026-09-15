Son Mühür/ Beste Temel- Okullarda tırmanan şiddet ve güvenlik kaygıları gündemdeki yerini korurken, çözümün güvenlik görevlilerinde değil, eğitim sisteminin özünde olduğu vurgulandı. Kahramanmaraş’ta bir okulda yaşanan acı olayı hatırlatan CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, sorunun dışarıdan değil, doğrudan sınıfın içinden kaynaklandığını belirtti. Kaya, "Okul kapısına istediğiniz kadar polis ya da asker emeklisi dikin, bu problemi çözemezsiniz" dedi.

Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer’in sorularını yanıtlayan Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) sunulan çözüm önerilerini ve partinin eğitim planlamasını detaylarıyla paylaştı.

"25 bin atanmamış rehber öğretmen bekliyor"

Güvenli bir eğitim ortamının ancak kadrolu ve profesyonel bir kadroyla sağlanabileceğini savunan Kaya, okullardaki psikolojik danışman eksikliğine dikkat çekti. Mevcut sistemde 500 öğrencili bir okulda tek bir rehber öğretmenin görev yapmasını sert sözlerle eleştiren Kaya, bu tablonun sürdürülemez olduğunu ifade etti:

"500 çocuğun derdiyle tek bir öğretmen ilgilenebilir mi? Mümkün değil. Dersine haftada birkaç saat giren ücretli öğretmen de öğrenciyi tanıyamaz. Atanmayı bekleyen 25 bin rehber öğretmenimiz var. Çözüm net: Her 50 öğrenciye mutlaka bir rehber öğretmen atanmalı. Öğrencinin etrafını kadrolu öğretmenlerle kuşatmadığınız sürece MEB bu krizi aşamaz."

Kaya ayrıca, okullara öğretmen dışındaki kişilerin girmesine yol açan ÇEDES ve benzeri projelerin derhal iptal edilmesi gerektiğini, okul bahçelerinin ve binalarının her türlü siyasi yaklaşımdan ve uyuşturucu tehdidinden temizlenmesi için kadrolu güvenlik personeli istihdam edilmesini şart koştu.

"Öğrenciyi değil, öğretmeni taşıyacağız"

Köy okullarının kapatılmasıyla başlayan taşımalı eğitim sistemini "fiyasko" olarak nitelendiren CHP’li Kaya, küçük yaştaki çocukların kilometrelerce yola mahkûm edilmesine tepki gösterdi. Fransa’nın zamanında Türkiye’deki Köy Enstitüleri modelini esas aldığını hatırlatan Kaya, kapatılan tüm köy okullarının yeniden açılması gerektiğini söyledi.

Sistem için somut bir model öneren Kaya, çözümü şu sözlerle özetledi:

"7-8 yaşındaki bir çocuğu 20 kilometre öteye taşıyamazsınız. Bunun yerine merkez köy okulları kurarsınız. Öğretmen orada konuşlanır; matematik veya branş öğretmeni 10 kilometrelik çaptaki A köyüne gidip dersini verir, ardından B köyüne geçer. Öğrenciyi değil, öğretmeni taşıyacaksınız. Köyde öğretmenin varlığı sadece okuma yazma demek değildir; oradaki yaşamın tutkalıdır, köylünün rehberidir. MEB’in 'öğrenci sayısı az' gerekçesi kabul edilemez. Bu mantık yüzünden kız çocuklarımız Aladağ’daki yurtlara mahkûm oldu, o faciayı yaşadık."

Ücretsiz bir öğün yemek ve temizlik destek paketi

Sorunların çözümü için ilk MYK toplantısında kapsamlı bir sunum yapacaklarını belirten Kaya, CHP Lideri'nin talimatıyla Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslüm Sarı’nın belediyelere resmi yazı göndereceğini açıkladı.

Proje kapsamında CHP’li belediyeler, bölgelerindeki okullarda öğrencilere günlük bir öğün beslenme çantası temin edecek. Ayrıca okulların hijyen ve temizlik malzemesi ihtiyaçları da belediyeler tarafından karşılanacak.

Geçmişte yapmaya çalıştıkları benzer hizmetlerin valilikler ve kaymakamlıklarca engellendiğini hatırlatan Yıldırım Kaya, sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı:

"Edirne Belediyesi döneminde okullara su sebilleri koymuştuk. Yine yaparız. Belediyelerimiz hazır. Engeller çıkarılırsa doğrudan MEB Bakanı Yusuf Tekin’den randevu alıp konuyu masaya yatıracağım. Devlettir, asıl görevidir; yapabiliyorsa yapsın. Yapamıyorlarsa bıraksınlar, biz belediyelerimizle bu yükü kaldırmaya hazırız."

