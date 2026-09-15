Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun DHMİ tarafından geliştirilen "Uçuş Rehberim" uygulaması hakkında yaptığı son açıklamalar, uçuş takibinden bedava internete kadar pek çok kolaylığı beraberinde getirdi. Hal böyle olunca arama motorlarında "Uçuş Rehberim uygulaması nedir?", "Havalimanı bedava internet nasıl alınır?" ve "Uçuş Rehberim nasıl kullanılır?" soruları hızla yükselişe geçti. İşte konuya dair tüm merak edilen o soruların yanıtları...

Gelişen teknolojiyle birlikte seyahat alışkanlıklarımız da tamamen kabuk değiştiriyor. Yolcuların uçak seyahatlerini çok daha konforlu ve stressiz hale getirmek için devreye alınan Uçuş Rehberim mobil uygulaması, sunduğu yenilikçi çözümlerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ekim 2020'de ilk kez hayatımıza giren ve bugüne kadar 623 binden fazla indirilen bu platform, hem iOS hem de Android cihazlarda kolayca kullanılıyor. Havalimanına adım attığınız andan uçağa bindiğiniz dakikaya kadar size adeta bir dijital asistanlık yapan sistem, tüm seyahat planlamasını tek bir ekrana sığdırıyor. Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun detaylarını paylaştığı bu sistem sayesinde artık uçuş bilgilerini takip etmek, devasa otoparklarda araç arama derdine son vermek ve en önemlisi ücretsiz internet kullanmak hayal olmaktan çıkıyor. Peki, milyonların ilgisini çeken bu uygulamanın öne çıkan özellikleri neler ve sistem tam olarak nasıl çalışıyor?

UÇUŞ REHBERİM UYGULAMASI NEDİR, CANLI UÇUŞ TAKİBİ NASIL YAPILIR?

Seyahat öncesi en büyük telaşlardan biri olan uçuş saati, rötar durumu ve kapı numarası takibi, bu yeni uygulama ile çok daha pratik bir hale geldi. Uygulama sayesinde yolcular, uçuşlarına dair en güncel ve hayati bilgilere anında cep telefonlarından ulaşıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre, sisteme entegre edilen canlı uçuş takip altyapısı sayesinde Türkiye hava sahasındaki tüm iç hat, dış hat ve transit uçuşlar harita üzerinden saniye saniye izleniyor. Sistemin gönderdiği anlık bildirimler, olası bir kapı değişikliğini veya gecikmeyi anında yolcunun ekranına düşürüyor.

HAVALİMANI İÇİNDE NAVİGASYON: KAPIYA GİT ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞIR?

Özellikle büyük ve karmaşık havalimanlarında uçağın kalkacağı kapıyı bulmak bazen ciddi bir zaman kaybına neden oluyor. Bu karmaşayı çözen uygulama, Türkiye genelindeki 52 farklı havalimanının detaylı kat planlarını interaktif bir haritaya dönüştürdü. Yolcular, bulundukları noktadan uçuş kapılarına kadar en kısa ve doğru rotayı saniyeler içinde oluşturabiliyor. Sistemin sunduğu "Kapıya Git" özelliği sayesinde, terminalin neresinde olursanız olun uçağınıza giden yol haritası adım adım ekranınıza yansıyor ve kaybolma korkusu tarihe karışıyor.

OTOPARKTA ARAÇ BULMA DERDİNE SON: ARACIM NEREDE ÖZELLİĞİ NEDİR?

Havalimanına kendi özel aracıyla gelenlerin dönüş yolunda en sık yaşadığı "Arabayı nereye park etmiştim?" paniği de bu yeni dönemde son buluyor. Uygulamanın en çok sevilen ve hayat kurtaran özelliklerinden biri olan "Aracım Nerede?" butonu, park yerini unutanlara büyük bir kolaylık sunuyor. Aracınızı park ettiğinizde, uygulamanın içine tam konumla birlikte bir fotoğraf da ekleyebiliyorsunuz. Seyahatiniz bitip döndüğünüzde ise tek bir dokunuşla aracınızı bıraktığınız noktanın haritasını açıp kolayca yanına kadar gidebiliyorsunuz.

HAVALİMANINDA BEDAVA İNTERNET: AYLIK 2 GB ÜCRETSİZ Wİ-Fİ NASIL ALINIR?

Uçuş saatini beklerken internete ihtiyaç duyan yolcular için sistemin sunduğu en büyük avantajlardan biri de şüphesiz ücretsiz Wi-Fi hizmeti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından işletilen havalimanlarında, uygulamayı indiren tüm kullanıcılara aylık 2 GB ücretsiz internet kotası tanımlanıyor. Yolcular; iç hatlar, dış hatlar, gelen ve giden yolcu salonlarının yanı sıra terminalin kara ve hava tarafında da bu hizmetten sorunsuzca faydalanıyor. Öte yandan yolcular, havalimanında karşılaştıkları aksaklıkları veya memnuniyetlerini "Çek-Gönder" özelliğiyle doğrudan yetkililere iletip hızlıca geri bildirimde bulunabiliyor.