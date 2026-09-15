Son Mühür- Yeni Parti isminin Yenilik Partisi ismine benzediğine yönelik tartışma Yargıtay'a kadar taşınmış, Yargıtay'dan Yeni Parti'ye isim konusunda uysarı geldiği ortaya çıkmıştı.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın geri adım atmamasının ardından Yeni Parti'nin bundan sonra izleyeceği yol merakla bekleniyor.

Tabela partilerine dikkat...



'Yeni Parti'nin ismi üzerinden başlayan tartışmalara göndermede bulunan MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız,

''24 Temmuz 2026'da Sayın Özgür Özel ve CHP den ayrılan 90 Milletvekili “Yeni Parti” adıyla bir siyasi parti kurmuşlardı.

“Yenilik partisi” adıyla daha önce kurulan parti temsilcisinin Yeni Parti ismine itiraz etmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı' Yeni Parti'ye "Parti adını değiştirin" uyarısında bulundu.

Daha önce bu yönde benzer bir kararın bulunduğu gerçeğini ve “Yeni Parti “kurucularının

açıklamalarını bir tarafa bırakıp özetle şu hususları bir kez daha hatırlayalım'' bilgi notuyla tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı.



''Bugün için,

Yargıtay Başsavcılığın da kaydı bulunan siyasi parti sayısı 189,

Yüksek Seçim Kurulunun 2026/159 sayılı kararına göre de seçime katılma şartlarını taşıyan siyasi parti sayısı 41 adettir'' hatırlatmasında bulunan Yıldız,

''14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan son Milletvekili genel seçiminde; seçime iştirak eden bu partilerin aldıkları oylar YSK web sitesinden görülmekte olup, tabela partisi olarak nitelendirilen ve Ülkenin toplumsal hayatına hiçbir katkısı olmayan bu partilerin listede oy oranlarının en fazla binde iki olduğu üzerinde tartışma yapılamayacak bir hakikattir.

Son Milletvekili genel seçimine katılan 24 siyasi partiden 14’ü binde bir ile binde iki arasında oy almıştır.

Bazı partilerin üye sayısı...



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına bakıldığında bazı partilerin Ülke genelinde 100-200 üyesinin dahi olmadığı görülecektir.

Siyasi Parti kurmanın şirket kurmaktan kolay olduğunu, defalarca dile getirmiştik.

Yeni bir siyasi partiler kanununa ihtiyaç bulunduğu izahtan varestedir.

Mesela bir örnek olarak;

En az 41 İl nüfusu ve bunların 1/3 ilçelerinde il-ilçe yönetim kurulu üye sayısı,

İl nüfus sayısı veya seçmen sayısının 0/001 üyesini (Bu oran alt ve üst sınırı tartışılabilir) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tasdik ettirip İçişleri Bakanlığına teslim etmeyen Siyasi Partiler kuruluşunu tamamlamamış sayılmalıdır'' önerisini gündeme taşıdı.

