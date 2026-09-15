Son Mühür- Çerçeve yasaya dönüşen kardeşlik sürecinin fitilini ateşleyen ilk isim olan MHP lideri Devlet Bahçeli, İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan'a ''bahçeli bir ev'' inşa edildiğini duyurmuş, Şamil Tayyar söz konusu evin villa olduğunu açıklamıştı.

İmralı için gündeme gelen villa tartışmalarına en sert tepkilerden birine Savcı Sayan'ın imza attığı görüldü.

İçime sindiremiyorum...



Bunca kanın, gözyaşının sonu deniz kenarında vila mı olacak? diye soran Savcı Sayan,

''Bunca gazimizin, şehidimizin acısına,anaların yüreğine düşen ateşe ve Kürt annelerinin yıllarca yaktığı bu ağıtlara sebep olan Abdullah Öcalan’ın, ömrünün son yıllarını deniz kenarında bir villada geçirmesini vicdanıma sığdıramıyorum,

içime sindiremiyorum

ve sindirmeyeceğim.

Umudum ve inancım odur ki Sayın Cumhurbaşkanımız da milletimizin vicdanını yaralayacak böyle bir şeye asla müsaade etmeyecektir.

Bu kadar acının, gözyaşının ve kaybedilen canların bir hatırası, bir hukuku vardır.

O hukuk da her şeyden önce milletimizin vicdanında korunmalıdır'' çağrısında bulunmuştu.



Sayan'a destek Önkibar'dan...



Savcı Sayan'a destek gazeteci Sabahattin Önkibar'dan geldi.,

''Abdullah Öcalan’a fiili olarak af çıkarıldı ve adeta İmralı adası ona tahsis edildi'' iddiasını gündeme getiren Önkibar,

''masal anlatmıyorum. İşte hem Devlet Bahçeli hem Şamil Tayyar kanunsuz villa olayını doğruladı. Dahası o villada çalışma ofisi, hizmetkârlar ve de internet dahil her türlü lüksün olacağını da ifade ettiler'' hatırlatmasında bulundu.

Savcı Sayan'ın açıklamalarına göndermede bulunan Önkibar,

''Devlet Bahçeli, AKP’den belediye başkanı seçilen Kürt kökenli vatansever savcı Sayan kadar olamadı'' diyerek, ''Bakın savcı bey dün ne dedi?

“Bunca gazimizin, şehidimizin acısına, anaların yüreğine düşen ateşe ve Kürt annelerinin yıllarca yaktığı bu ağıtlara sebep olan Abdullah Öcalan’ın ömrünün son yıllarını deniz kenarında bir villada geçirmesini vicdanıma sığdıramıyorum, içime sindiremiyorum ve sindirmeyeceğim dedi.

Alkışlar, tebrikler. Bravo savcı Sayan'' vurgusuyla Sayan'ın sözlerine tam destek verdiğini gözler önüne serdi.



Özel ve Kılıçdaroğlu neden suskun?



Villa tartışmalarıyla ilgili Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessiz kaldığına işaret eden Önkibar,

''Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve akıl daneleri olan Bülent Arınç gibiler bu rezalette yoklar. Bu rezalete suskunlar. “Nedir bu villa olayı? Nedir bu villa faciası?” demiyorlar. Sormuyorlar. Günler geçti. Özgür Bey adeta kör sağır. Eski CHP’li Kürt kökenli savcı Sayan millet çoğunluğuna tercüman olurken Yeni Parti Genel Başkanlığı ile butlan Kemal kayıp'' sözleriyle tepkisini dile getirdi.

