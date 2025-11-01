Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda yarın oynanacak Beşiktaş–Fenerbahçe derbisi öncesinde pankart ve koreografi hazırlıkları yapan Beşiktaşlı taraftarlar arasında çıkan kavgada, bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Silahlı kavga çıktı

Akşam saatlerinde Beşiktaş Tüpraş Stadyumu çevresinde meydana gelen olayda, derbi hazırlıkları için bölgede bulunan Beşiktaşlı taraftarlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlikte silah kullanılması sonucu bir kişi yaralandı. Kavganın, taraftar grupları arasında daha önce yaşanan bir anlaşmazlıktan kaynaklandığı öne sürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Saldırganın olay yerinden kaçtığı, polis ekiplerinin ise arama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Emniyet güçleri stat çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.