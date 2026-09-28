Girne açıklarında 30 Ağustos günü yaşanan deniz kazasının ardından başlatılan arama kurtarma ve dip tarama faaliyetlerinde acı haberler gelmeye devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı tarafından yapılan son resmi bilgilendirmede, günlerdir devam eden hassas çalışmalar sonucunda 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı paylaşıldı.

Derin deniz taramalarında yeni gelişme

KKTC Başbakanlığı’nın paylaştığı detaylara göre arama ekipleri, su altı radar ve dip tarama cihazlarıyla batığın etrafındaki geniş bir alanı taramaya başladı.

Enkazın yaklaşık bin metre uzağında ve 570 metre derinlikte yürütülen yoğun çalışmalar esnasında iki kayıp kişinin daha yeri belirlendi.

Ekiplerin müdahalesiyle çıkarılan naaşlar, kimliklerinin belirlenmesi ve gerekli adli süreçlerin tamamlanması için yetkili birimlere teslim edildi.

"Kayıp yolcularımıza ulaşıncaya kadar arama çalışmalarını sürdüreceğiz"

Bölgede hava ve deniz şartlarının elverdiği ölçüde çalışmaların aralıksız olarak devam edeceğini belirten Başbakanlık açıklamasında;

"Devlet olarak kayıp yolcularımıza ulaşıncaya kadar arama çalışmalarını sürdüreceğiz.

Hayatını kaybeden yolculara Allah’tan rahmet, kayıp yakınlarına ise sabır ve metanet diliyoruz." ifadelerine yer verdi.