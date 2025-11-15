Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman’da düzenlenen 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni’nde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, konuşmasında Adıyaman halkına selamlarını ileterek Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Samsat, Sincik ve Tut başta olmak üzere ilin tüm ilçelerindeki vatandaşlara sevgilerini gönderdi. Ayrıca Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki vatandaşları da selamladı.

Adıyaman’a vurgu: Tarih, yiğitlik ve bereketli topraklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman’ın medeniyetlere beşiklik etmiş topraklarına dikkat çekerek, kente gelir gelmez kendilerini coşkuyla karşılayan vatandaşlara teşekkür etti. Erdoğan, dayanışma ve samimiyetin önemine değinerek, halkla kurulan bağın her zaman şeref kaynağı olduğunu vurguladı.

“Gençler, amacımız millete ve Adıyaman’a hizmet etmek” diyen Erdoğan, devletin vatandaşların sıkıntılarına çözüm bulma gayreti içinde olduğunu belirtti. “Biz, taş üstüne taş koyarak eser üretmenin peşindeyiz” ifadelerini kullandı.

Afet konutları ve dayanışmanın gücü

Konuşmasında, Adıyaman’ın Anadolu irfanının sembol şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Erdoğan, devlet ve millet dayanışmasının tek yürek haline gelmesini vurguladı. Erdoğan, 11 ilde tamamlanan 350 bininci afet konutunun anahtarlarının teslim edilmesinin gururunu yaşadıklarını belirterek, yeni evlerin sahiplerine huzur, güven ve bereket diledi.

Adıyaman’ın direnci ve tarihi mirası

Erdoğan, Nemrut’un ihtişamından ve Fırat’ın coşkusundan ilham alan Adıyaman’ın sabrı ve direnciyle ön plana çıktığını ifade etti. Şehirdeki her bir ilçenin kendine özgü özellikleriyle örnek teşkil ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, Adıyaman’ın kardeşliğin, dayanışmanın ve dirilişin somut örneği olduğunu belirtti.

Deprem felaketi ve devletin müdahalesi

6 Şubat depreminde Adıyaman ve çevresindeki 11 ilde büyük kayıplar yaşandığını hatırlatan Erdoğan, 53 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği felakette devletin ve milletin dayanışmasıyla sürecin başarıyla yönetildiğini ifade etti. Erdoğan, bazı kesimlerin deprem felaketini siyasi rant için kullandığını belirterek, depremzedeleri hedef alan davranışlara tepki gösterdi.

“Milletimizin yanında olmayı sürdüreceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece gündüz demeden vatandaşların güvenli konutlara kavuşması için çalıştıklarını belirterek, devletin millete hizmet yolunda kararlılıkla ilerlediğini vurguladı. Erdoğan, Adıyaman halkına ve diğer illerdeki vatandaşlara hizmet etmenin en önemli hedefleri olduğunu ifade etti.

