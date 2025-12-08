Son Mühür- 2026 yılında emlak vergisi ve tapu harçlarına esas alınacak rayiç bedellerde ciddi artış beklentisi, tapusunu henüz almamış konut sahiplerini doğrudan ilgilendiriyor. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenleme doğrultusunda 2026 yılına uygulanacak bina ve arazi vergi değerleri için üst sınır belirlendi. Buna göre yeni değerler, 2025 yılı vergi değerinin en fazla iki kat fazlası kadar olabilecek.

Vergi değerlerine üst sınır getirildi

Kabul edilen önergeyle birlikte, 2026 yılında geçerli olacak emlak vergisi matrahı, 2025 yılı değerine “1 + 2 katsayısı” eklenerek maksimum üç katına kadar yükseltilebilecek. Düzenlemenin temel amacı, ani ve kontrolsüz artışların önüne geçmek olarak açıklandı.

NTV'nin haberinde göre yeni sistem kapsamında 2027, 2028 ve 2029 yıllarında ise emlak vergisine esas değerler, bir önceki yılın tutarı üzerine her yıl yeniden değerleme oranı eklenerek artırılacak.

Tapusunu almayanlar için risk büyüyor

Yasal mevzuata göre tapu işlemlerinde gerçek satış bedelinin beyan edilmesi ve harçların bu bedel üzerinden ödenmesi gerekiyor. Ancak uygulamada bazı işlemlerin emlak vergisine esas değer üzerinden yapıldığı biliniyor. Bu durum, rayiç değerlerin 2026 itibarıyla yükselmesi halinde, tapu harcının da aynı oranda artmasına yol açacak.

Bu nedenle tapu işlemini henüz tamamlamamış olan konut sahipleri açısından yıl sonuna kadar yapılacak işlemler, ciddi bir mali avantaj sağlayabilecek.

Örnek hesaplama: Harç yükü katlanıyor

2025 yılı için emlak vergisine esas değeri 3 milyon TL olan bir konutun, 2026 yılında bu değerinin en fazla 9 milyon TL’ye çıkabileceği öngörülüyor. Mevcut durumda bu taşınmaz için toplamda yaklaşık 120 bin TL olan tapu harcı (alıcı ve satıcı için 60’ar bin TL), yeni değer üzerinden yaklaşık 360 bin TL’ye kadar yükselebilecek. Bu durumda alıcı ve satıcının ayrı ayrı ödeyeceği tutar 180 bin TL’ye ulaşabilecek.

Uzmanlardan yıl sonu uyarısı

Uzmanlar, 2026 yılında geçerli olacak yeni üst sınırın, gerçek satış bedelleriyle karşılaştırılarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Daha yüksek tapu harcı ödememek adına, işlem süreci tamamlanmamış konutların tapu devirlerinin yıl bitmeden gerçekleştirilmesi tavsiye ediliyor.