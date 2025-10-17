Son Mühür - Can Holding operasyonunun ikinci dalgasında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Kenan Tekdağ, eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver ile Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri de yer alıyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından, Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can’ın da aralarında bulunduğu toplam 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin şirket merkezleri ve ikametgahlarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evrak ele geçirildi.

Hesap hareketleri incelendi

MASAK raporlarına dair yeni bilgiler açıklandı. TMSF tarafından el konulan 121 şirketin hesap hareketleri detaylı şekilde incelendi. 2020-2021 yılları arasında bu şirketlerin banka hesaplarında 88 milyar TL tutarında kayıt dışı para tespit edildi. Kayıt dışı işlemlerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ikinci dalga operasyon başlattı.