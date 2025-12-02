Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni’nde konuşma yaptı.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende Erdoğan, salondaki hakim ve savcılara hitap ederek göreve başlayacak yargı mensuplarını tebrik etti.

“Yasama ve yargı organlarımızın saygıdeğer temsilcileri, adalet teşkilatımızın kıymetli mensupları, kıymetli misafirler; sizleri en kalbi duygularımla hürmetle selamlıyorum” diyen Erdoğan, 28. dönem adli ve 18. dönem idari yargı mensuplarını külliyede ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

“Kadın yargı mensuplarının artışını önemli buluyorum”

Erdoğan, yargı teşkilatındaki kadın oranının yükseldiğine dikkat çekti. Türkiye genelinde 25 bini aşkın hakim ve savcı bulunduğunu, bunların 9 bin 812’sinin kadın olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, bu tablonun yargı teşkilatı adına önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Başörtülü hakimlere yönelik tepkilere sert çıkış

Konuşmasında başörtülü yargı mensuplarına yönelik kimi çevrelerdeki tepkilere de değinen Erdoğan, bu tavrı “akıl, vicdan ve hukuk dışı” olarak nitelendirdi.

“Başörtülü yargı mensuplarımız konusunda edep ve ahlak sınırlarını aşan hazımsızlıklara hepimiz zaman zaman şahit oluyoruz” diyen Erdoğan, bu yaklaşımları “derin teessüf ve taaccüple” takip ettiklerini vurguladı ve şu mesajı verdi:

“Türkiye bunları geride bırakmıştır. Kadınların kamu ve özel ayrımı olmadan hayatın her alanında onurluca yer almalarına herkes alışacak.”

“Yeni Türkiye’yi herkes kabullenecek”

Erdoğan, Türkiye’nin kadınları dışlayan eski anlayışlardan uzaklaştığını belirtti. Yeni dönemde özgürlüklerin herkes için eşit uygulanacağını söyleyen Cumhurbaşkanı şu ifadeleri kullandı:

“Belki biraz zaman alacak, belki biraz hazım problemi yaşanacak ama özgürlüklerin herkese eşit uygulandığı yeni Türkiye’yi herkes kabullenecek.”

“Adalet neferi olarak görev yapacaksınız”

Kura çekimi öncesi genç hakim ve savcılara seslenen Erdoğan, göreve başlayacak yargı mensuplarına sorumluluk hatırlatmasında bulundu.

“Sevgili genç kardeşlerim, sizler birazdan çekilecek kuralar neticesinde memleketin dört bir yanında adalet neferi olarak görev yapacaksınız” diyen Erdoğan, gençlere şu sözlerle seslendi:

“Maaşını alıp köşesine çekilen değil; adaletin tecellisi için vicdanı hür, aklı hür, kalbi hür birer vatan evladı olarak çalışacaksınız.”

Ayrıntılar geliyor...