Son Mühür/ Beste Temel- Son dönemde artan dolandırıcılık yöntemlerine, özellikle ticari faaliyet yürüten ve dijital platformlarda varlık gösteren işletme sahiplerini hedef alan yeni bir taktik eklendi. İşletme ve mekan sahiplerini arayan kimliği belirsiz kişiler, kendilerini Google yetkilisi gibi tanıtarak, kritik bir dijital güvenlik ihlali yaratıyorlar. Mağdurların aktardığı bilgilere göre, dolandırıcılar, işletmelerin çevrimiçi görünürlüğünü sağlayan "Google işletme hesabınız silindi" veya "Hesabınız risk altında" gibi asılsız uyarılarla paniğe yol açmayı amaçlıyorlar.

Dolandırıcıların odağında Google işletme hesapları var

Yeni dolandırıcılık şeması, özellikle Google İşletme Profili olan kişileri hedef alıyor. Bu hesaplar, işletmelerin haritalarda görünürlüğünü, müşteri yorumlarını ve iletişim bilgilerini yönettiği için ticari hayatın vazgeçilmez bir parçası. Dolandırıcılar, tam da bu hassas noktaya odaklanarak, işletme sahiplerini hesaplarının kapatılma tehlikesiyle tehdit ediyorlar. Bu yöntemle, hızlıca güvenlerini kazanmayı ve sonrasında kişisel ya da finansal bilgilere erişim sağlamayı planlıyorlar.

Müsait olunmayan saatlerde arıyorlar

Vatandaşlardan gelen ihbarlara göre, bu dolandırıcılık girişimleri genellikle kişilerin dijital dikkatinin düşük olduğu saatlerde gerçekleştiriliyor. Dolandırıcılar, iş yeri sahiplerini sabah çok erken saatlerde ya da gece geç saatlerde arayarak, paniğe kapılmalarını ve sağlıklı karar verememelerini sağlamayı amaçlıyorlar. Öte yandan mağdur vatandaşlar da rahatsız edildikleri için sabrının taştığını belirterek bıktıklarını söylüyor.

Bu aramalarda kullanılan telefon numaralarından biri ise 0212 922 4230 olarak tespit edildi. İlginç olan, bu aramanın bir sabit hat numarası üzerinden yapılmasına rağmen, mağdurların numarayı geri arama girişimlerine kapalı olması. Bu durum, dolandırıcıların kimliklerini gizleme ve yasal takibi zorlaştırma çabası olarak yorumlanıyor. Geri aranamayan bu hatlar, şüphelenen vatandaşların durumu teyit etme imkanını da ortadan kaldırıyor.

Resmi kurumlar telefonla kişisel bilgi talep etmez

Uzmanlar, işletme sahiplerini bu tür telefon aramalarına karşı son derece dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Google veya benzeri büyük dijital platformlar, hesap sorunları için genellikle e-posta, resmi uygulama içi bildirimler veya yazılı iletişim kanallarını kullanır; telefonla arayıp acil durum yaratarak veya şahsi bilgi talep ederek işlem yapmaz.

İşletme sahiplerinin, benzer bir arama aldıklarında paniklememesi ve şu adımları uygulaması öneriliyor:

Geri arama yapmamak: Şüpheli numaraları geri arama denemelerinden kaçınmak.

Bilgi vermemek: Banka bilgileri, şifreler, uzaktan erişim kodları veya Google hesap bilgileri gibi kritik hiçbir veriyi paylaşmamak.

Resmi kanallardan teyit etmek: Hesap durumunu kontrol etmek için Google İşletme Profiline doğrudan web tarayıcısı üzerinden giriş yapmak veya resmi destek kanallarıyla iletişime geçmek.

"Engelliyorsun başka numaradan arıyorlar"

Yaşanan bu yeni dolandırıcılık türü, sosyal medyada ve kamuoyunda büyük tepki topladı. Dolandırıcıların kendilerini Google yetkilisi olarak tanıtmasına karşın, aramanın basit bir sabit hattan gelmesi vatandaşların tepkisini çekti. Mağdurlar ve vatandaşlar, büyük teknoloji devlerinin bile böylesine basit bir güvenlik açığı yaratacağına inanmadıklarını belirtti.

Aynı zamanda kullanıcılar arayan dolandırıcı numarasının engellenmesi halinde farklı numaralardan da arandıklarını belirtti. 0850 901 0496 numaralı telefondan da aynı konuda arandıklarını belirten vatandaşlar aynı dolandırıcılık taktiklerinin yapıldığını belirtti.