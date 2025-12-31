Edinilen bilgilere göre, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü sınırlarında çığ düştüğü yönünde yetkililere ihbar yapıldı. İhbarın ardından bölge için acil durum prosedürleri devreye alındı.

“Çığ altında çobanlar olabilir” ihbarı

Konuya ilişkin açıklama yapan Turan Ergün, çığ altında çobanların kalmış olabileceğine dair bilgi aldıklarını belirterek, “Arkadaşlarımız bölgeye ulaşmaya çalışıyor” dedi.

Olumsuz hava koşulları çalışmaları zorlaştırıyor

Vali Ergün, bölgede hava şartlarının son derece elverişsiz olduğunu vurguladı. Yoğun kar yağışı ve arazi koşulları nedeniyle ekiplerin ilerlemesinin güçleştiği ifade edildi.

AFAD ve ilgili kurumlar sahada

Olayın ardından AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlara bağlı ekiplerin bölgeye sevk edildiği bildirildi. Arama-kurtarma çalışmalarının, hava koşulları izin verdiği ölçüde sürdürüleceği kaydedildi.

