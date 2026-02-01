Son Mühür- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya’da 8 vatandaşın hayatını kaybettiği, 26 vatandaşın ise yaralandığı trafik kazasıyla ilgili taziye mesajı yayımlayarak, olayla ilgili geniş kapsamlı bir adli soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç’tan taziye ve şifa mesajı

Antalya’da meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan otobüs kazasının ardından bir açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet diledi. Bakan Tunç, "Hepimizi derinden üzen bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum," ifadelerini kullanarak kederli ailelerin acısını paylaştı.

"Yaralılarımızın sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum"

Kazadan yaralı olarak kurtulan ve çevre hastanelerde tedavi altına alınan 26 vatandaşın durumunu yakından takip ettiklerini belirten Tunç, "Kazada yaralanan ve tedavi altına alınan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum," diyerek acil şifa dileklerini iletti.

Adli süreç başlatıldı: 3 savcı görevlendirildi

Bakan Tunç, kazanın nedenlerinin tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla yargı sürecinin vakit kaybetmeden başlatıldığını vurguladı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin detayları paylaşan Bakan, "Kazayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir," bilgisini verdi.

Soruşturma titizlikle yürütülüyor

Kazaya ilişkin ihmal veya kusurların tespiti için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bakan Tunç, kamuoyunun müsterih olması gerektiğini belirterek, "Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir," dedi. Olayın meydana geliş şekli ve sorumluların belirlenmesi için adli makamların incelemelerini hassasiyetle yürüttüğü kaydedildi.

Ne olmuştu?

Feci kaza, sabah saat 10.30 sularında Antalya Kuzey Çevre Yolu'nun Döşemealtı mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ’dan yola çıkarak Antalya istikametine seyretmekte olan Buzlu Turizm firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, girmiş olduğu keskin virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Önce yol kenarındaki bariyerlere çarpan dev araç, ardından şiddetli bir şekilde yan yatarak sürüklendi. Kazanın şiddetiyle otobüs içerisindeki bazı yolcuların yola savrulduğu ve ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı öğrenilmişti.

