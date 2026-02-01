ABD'de yürütülen Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında gün yüzüne çıkan yeni dosyalar, uluslararası diplomasi ve siyaset dünyasında taşları yerinden oynatacak iddiaları beraberinde getirdi. Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik kurduğu istismar ağı suçlamasıyla tutukluyken cezaevinde hayatına son veren milyarder Jeffrey Epstein’a dair arşivler, dünya liderlerini de kapsayan geniş bir etki alanına işaret ediyor. Kamuoyuna sızan son belgeler, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin isminin beklenmedik bir bağlamda dosyaya girmesiyle küresel bir yankı uyandırdı.

Adalet Bakanlığı’ndan dev arşiv paylaşımı

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche tarafından yapılan resmi açıklamada, Epstein soruşturmasıyla bağlantılı yaklaşık 3 milyon sayfalık devasa bir doküman setinin erişime açıldığı belirtildi. Bu kapsamlı veri paylaşımı, davanın sadece Epstein’ın şahsi suçlarıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda dönemin küresel güç dengeleri ve siyasi figürleriyle olan temaslarını da mercek altına alıyor. Belgelerin şeffaflık ilkesi gereği paylaşılması, dosyadaki isim listesinin uluslararası ilişkilerde kriz yaratma potansiyelini de artırmış durumda.

9 Temmuz 2017 tarihli belgedeki şaşırtıcı detay

Yayımlanan yeni dosyaların en çok tartışılan bölümlerinden birini, 9 Temmuz 2017 tarihli notlar oluşturuyor. Söz konusu belgede, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin isminin geçtiği satırlar dikkat çekiyor. Belgede yer alan, “Hindistan Başbakanı Modi, ABD Başkanı’nın lehine olacak şekilde İsrail’de dans edip şarkı söyledi. Birkaç hafta önce bir araya gelmişlerdi. Bu taktik sonuç verdi” şeklindeki ifadeler, liderler arasındaki diplomatik temasların Epstein dosyasındaki kayıtlarla nasıl bir ilişki içinde olduğu sorusunu gündeme taşıdı.

Uluslararası siyasette "Yöntem" tartışması

Belgelerde kullanılan ifadeler, sadece bir görüşmeyi değil, aynı zamanda liderler arasındaki etkileşim biçimlerini de ilginç bir dille tasvir ediyor. Modi’nin İsrail ziyareti ve ABD Başkanı ile gerçekleştirdiği temasların ardından kaleme alınan bu notlar, Epstein soruşturmasının derinliğinin tahmin edilenden çok daha karmaşık olduğunu gösteriyor. Söz konusu kayıtların, soruşturmanın seyrini nasıl etkileyeceği veya diplomatik kanallarda nasıl bir karşılık bulacağı, hukuk ve siyaset çevreleri tarafından yakından takip ediliyor.

