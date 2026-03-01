Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve stratejik öneme sahip İncirlik Hava Üssü çevresinde gerçekleştirilen kayıtların yayılmasına odaklanan soruşturma kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı. ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, yürütülen tahkikat çerçevesinde Ankara’da emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Medya dünyasında yankı uyandıran bu hamle, askeri yasak bölgelerin güvenliğine ilişkin yasal mevzuatın ihlal edildiği iddiası üzerine gerçekleştirildi.

Askeri güvenlik bölgeleri kanunu ihlali iddiası

Sürecin fitili, Adana'daki İncirlik Hava Üssü yerleşkesi çevresinde izinsiz kamera çekimi yapıldığına dair yetkililere ulaşan ihbarlarla ateşlendi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde titizlikle yürütülen incelemelerde, söz konusu görüntülerin ANKA Haber Ajansı’na ait resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayın formatında paylaşıldığı saptandı. Savcılık makamı, bu eylemin 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’na açıkça muhalefet teşkil ettiği kanaatine vararak adli işlem düğmesine bastı.

Ankara’da yakalandı, Adana’ya sevk edildi

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, kurumun en üst düzey yayın sorumlusu olan Kenan Şener hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ankara’da ikamet ettiği adreste gözaltına alınan Şener, emniyetteki işlemlerinin ilk aşamasında sağlık kontrolünden geçirildi. Prosedürlerin tamamlanmasının ardından Şener, ifadesine başvurulmak ve soruşturmanın yürütüldüğü merkeze ulaştırılmak üzere geniş güvenlik önlemleri altında Adana’ya nakledildi.

Yayın içeriği mercek altında

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, soruşturma sadece çekim yapan ekiplerle sınırlı kalmayıp, bu içeriğin kamuoyuna servis edilmesindeki onay mekanizmalarını da kapsıyor. Canlı yayınlanan görüntülerin üssün güvenliğini tehlikeye atıp atmadığı ve yasaklı bölgelerin deşifre edilip edilmediği bilirkişi incelemeleriyle netlik kazanacak. Mevcut yasa maddesi uyarınca, askeri yasak bölgelerde izinsiz görüntüleme yapmanın ve bunları yaymanın ciddi hukuki yaptırımları bulunuyor.