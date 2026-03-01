Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ın bir yandan baskıyı arttırdığı diğer yandan Cenevre'de devam eden görüşmelere açık kapı bıraktığı süreç, İran'ı tuzağa düşürmek için planın bir parçası mıydı?

Görüşmelere aracılık eden Umman Dışişleri Bakanı Badr Albusaidi'nin görüşmelerin çok olumlu geçtiği mesajı vermesinden çok kısa bir süre sonra ABD ve İsrail'in İran'a saldırması kafaları karıştırmıştı.



İran'ı 36 yıldır yöneten dini lider Ali Hamaney'in öldürüldüğü saldırılara İran'ın tepkisi başta İsrail olmak üzere Körfez ülkelerindeki ABD tesislerine balistik füze fırlatmak olmuştu.

Hamaney için 40 günlük ulusal yas ilan edilirken 7 günlük resmi tatil kararı alındı.

Rejim yanlılarının meydanlarda İsrail ve ABD'ye yönelik tepki gösterileri ise artarak devam ediyor.



Umman zor durumda kaldı...



''Şimdi anlaşılıyor ki ABD-İran nükleer görüşmeleri Hameney’i öldürme planının bir parçasıydı' diyen gazeteci Kemal Öztürk,

''Umman aracılığı ile gönderilen teklifler İranlı yetkililer tarafından Hamaney’in katılımıyla karara bağlanırken istihbarat alındı ve suikast düzenlendi.

Tümü bir planın parçası olan nükleer görüşmelerin düzmece olduğunu Umman Dış İşleri Bakanı Tahran vurulduğunda anladı ve şok geçirdi, çünkü İran şartları kabul etmişti.

İyi ki İstanbul'da olmamış görüşmeler'' mesajı verdi.