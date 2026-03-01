Son Mühür- Orta Doğu’da tansiyon, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından hızla yükseldi.

Bölgedeki gelişmeler kısa sürede kitlesel protestolara dönüşürken, özellikle Pakistan ve Irak’ta ABD temsilcilikleri hedef alındı. Yaşanan olaylarda çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğu bildirildi.

Karaçi’de ABD Konsolosluğu’na saldırı

Karaçi’de toplanan kalabalık, kent merkezinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri Karaçi Konsolosluğu önünde protesto gösterisi düzenledi.

Kısa sürede büyüyen gösterilerde güvenlik bariyerleri aşılırken, bazı protestocuların konsolosluk binasına zarar verdiği öğrenildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, göstericiler sopalarla binanın camlarını kırdı. Kırılan camlardan içeriye yanıcı maddeler atılarak yangın çıkarılmaya çalışıldığı belirtildi. Olayların kontrolden çıkması üzerine güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

Ölü ve yaralılar var

Gelen ilk bilgilere göre, kalabalığı dağıtmak amacıyla güvenlik güçleri tarafından ateş açıldı. Çıkan olaylarda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Kent genelinde olağanüstü güvenlik önlemleri alınırken, bölgeye takviye polis ve askeri birlikler gönderildi. Şehirde birçok noktada kontrol uygulamaları başlatıldı.

Bağdat’ta da benzer görüntüler

Benzer protestolar Bağdat’ta da yaşandı. Başkentte bulunan Amerika Birleşik Devletleri Bağdat Büyükelçiliği çevresinde toplanan gruplar, sloganlar atarak ABD karşıtı gösteriler düzenledi.