Son Mühür- En düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesini öngören düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararın ardından AK Parti eski milletvekili ve yazar Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iktidar partisine dikkat çeken uyarılarda bulundu.

“Emeklilerin tepkisi göz ardı edilmemeli”

Tayyar, ekonomik koşullar nedeniyle en fazla zorlanan kesimlerin başında emeklilerin geldiğini vurguladı. Yaklaşık 17 milyon emeklinin yaşadığı geçim sıkıntısının ciddi bir toplumsal tepkiye dönüştüğünü belirten Tayyar, bu rahatsızlığın kısa sürede yatışacak gibi görünmediğini ifade etti.

Paylaşımında, emeklilik sisteminde yaşanan sorunların sorumluluğuna da değinen Tayyar, geçmişte atılan bazı adımların mevcut tabloya katkı sunduğunu dile getirdi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini örnek gösteren Tayyar, “Bugün bir problem varsa, bunda bizim de payımız var. Üstelik 24 yıldır iktidardayız” değerlendirmesinde bulundu.

“Siyaset bahane değil, çözüm üretme yeridir”

AK Parti’nin 2002’de iktidara geldiği dönemi hatırlatan Tayyar, askeri vesayet ve 2001 ekonomik krizi gibi ağır şartlara rağmen çözüm odaklı bir yaklaşım benimsendiğini anımsattı. O dönemde mazeret üretilmediğini, sorunların çözülmesiyle birlikte toplumsal güvenin ve seçim başarısının arttığını kaydetti.

Bugünkü koşulların da ağır olduğuna işaret eden Tayyar, buna rağmen emeklilerin gelir sorunlarının hiçbir gerekçenin arkasına sığınılmadan ele alınması gerektiğini vurguladı. AK Parti’nin bu konuda yeterli tecrübeye sahip olduğunu belirten Tayyar, aksi durumda emeklilerin tepkisinin sandıkta çok sert sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

“Duygular üzerinden siyaset yapılmamalı”

Açıklamasında dikkat çeken bir diğer başlık ise siyasi dil oldu. Emeklilerin yaşadığı sıkıntıların bir “siyasi fantezi alanı” olmadığını ifade eden Tayyar, sorunlar paylaşılamıyorsa dahi emeklilerin duygularıyla oynanmaması gerektiğini söyledi.