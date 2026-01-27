Son Mühür- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen kapsamlı telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı. Görüşmede Suriye’deki yeni düzen, Gazze’deki insani kriz ve savunma sanayiindeki ortak projeler ana gündem maddelerini oluşturdu.

Suriye'de "Ateşkes ve entegrasyon" vurgusu

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de sağlanan ateşkesin korunması ve "Entegrasyon Anlaşması"nın eksiksiz uygulanmasına Türkiye'nin verdiği büyük önemi vurguladı. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve terörden arındırılmış bir yapının tesisi için ABD makamlarıyla tam eş güdüm içinde hareket edileceği belirtildi. Erdoğan, bölgedeki istikrarın anahtarının varılan anlaşmalara sadık kalınmasından geçtiğinin altını çizdi.

Gazze barış kurulu ve yeniden inşa süreci

Görüşmenin bir diğer kritik başlığı ise Gazze oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump tarafından gündeme getirilen "Gazze Barış Kurulu"nun bölgedeki insani felaketi sonlandırmak adına tarihi bir fırsat olduğunu ifade etti. Türkiye’nin bu kurula Dışişleri Bakanı düzeyinde katılım sağlayacağı ve Gazze’nin yeniden inşası ile kalıcı barışın tesisi noktasında ABD ile koordineli çalışmaya devam edeceği kaydedildi.

Savunma ve ticarette "Müşterek menfaat" ilkesi

Liderler, iki ülke arasındaki ticari hacmin artırılması ve savunma sanayii başta olmak üzere bekleyen stratejik dosyaların karara bağlanması konusunda mutabık kaldı. Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğinin her alanda ileriye taşınmasının iki ülkenin de ortak menfaatine olduğunu hatırlatarak, bu doğrultuda somut adımlar atılmaya devam edileceğini belirtti.