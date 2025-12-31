İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı bir uyuşturucu soruşturmasında, cemiyet ve iş dünyasından tanınmış isimlerin de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik çok kritik bir yargı hamlesi geldi. Hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süredir firari durumda olan isimlerin tüm mal varlıklarına, suç gelirlerinin aklanması kapsamında el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dev operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, uyuşturucu ticareti ve bağlantılı suç organizasyonlarına yönelik yürüttüğü tahkikatı derinleştirdi. Soruşturma birimleri, elde edilen yeni deliller ve teknik takipler sonucunda, suç ağının finansal boyutunu mercek altına aldı. Yapılan incelemeler neticesinde, yurt dışında oldukları belirlenen ve adaletten kaçan şüphelilerin, suçtan elde edilen gelirleri sisteme dahil ederek meşrulaştırmaya çalıştıkları yönünde güçlü bulgulara ulaşıldı. Bu gelişme üzerine savcılık, şüphelilerin Türkiye'deki tüm ekonomik değerlerini dondurma kararı aldı.

Mal varlıklarına el konulan isimler belirlendi

Yargı makamları tarafından alınan karar doğrultusunda, firari durumda olan ve haklarında yakalama emri çıkarılan isimler kamuoyuyla paylaşıldı. Aralarında Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu ve sosyal medya içerikleriyle tanınan Ezgi Fındık'ın da bulunduğu listede; Burak Ateş, Mert Vidinli, Ayşegül Şenova ve Gökmen Kadir Şenova yer alıyor. Bu isimlerin banka hesaplarından taşınmazlarına, şirket ortaklıklarından diğer menkul değerlerine kadar tüm mal varlıklarına, "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlaması çerçevesinde el konulması kararlaştırıldı.

Suç gelirleriyle mücadelede kararlı adımlar

Yürütülen bu operasyon, sadece uyuşturucu trafiğini kesmeyi değil, aynı zamanda bu yasa dışı faaliyetlerden sağlanan ekonomik gücün ortadan kaldırılmasını hedefliyor. İstanbul Bölge Liman Başkanlığı ve ilgili diğer mali kurumlarla koordineli şekilde yürütülen süreçte, şüphelilerin finansal hareketleri geriye dönük olarak taranıyor. Firari şüphelilerin yakalanması için uluslararası düzeyde çalışmalar devam ederken, yargı kaynakları suçla elde edilen her türlü kazancın kamuya kazandırılması noktasında taviz verilmeyeceğini vurguladı.