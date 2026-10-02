Edinilen bilgilere göre olay, Gelik beldesi Esen Mahallesi’nde yer alan kaçak bir maden ocağında öğle saatlerinde meydana geldi.
Çalışma esnasında tavan çökmesi sonucu yaşanan göçükte işçilerden Muhammet Çelik taş ve toprak yığınının altında kaldı.
İlk müdahale olay yerinde yapıldı
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.
Mesai arkadaşlarının ve ekiplerin çabasıyla ocaktan çıkarılan Çelik’e ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirildi.
Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edilen ağır yaralı işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Mühürlenmiş ocağı yeniden açmışlar
Olaya ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı da ortaya çıktı. Söz konusu maden ocağının yaklaşık 15 gün önce yetkililerce tespit edilerek girişinin mühürlenerek kapatıldığı öğrenildi.
Mühürlenmesine rağmen kaçak olarak yeniden faaliyete geçirildiği belirlenen ocakla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.