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Eğitim hayatına İzmir Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Radyo ve Televizyon Bölümü’nde eğitim alarak başladı. Gazetecilik sektörüne duyduğu ilgiyi mesleğe dönüştürerek 2022 yılında gazeteciliğe adım attı. Son Mühür internet haber sitesinde internet haber editörü olarak görev yapmaktadır.

Mühürlenmesine rağmen kaçak olarak yeniden faaliyete geçirildiği belirlenen ocakla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Olaya ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı da ortaya çıktı. Söz konusu maden ocağının yaklaşık 15 gün önce yetkililerce tespit edilerek girişinin mühürlenerek kapatıldığı öğrenildi.

Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edilen ağır yaralı işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Mesai arkadaşlarının ve ekiplerin çabasıyla ocaktan çıkarılan Çelik’e ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirildi.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Çalışma esnasında tavan çökmesi sonucu yaşanan göçükte işçilerden Muhammet Çelik taş ve toprak yığınının altında kaldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Gelik beldesi Esen Mahallesi’nde yer alan kaçak bir maden ocağında öğle saatlerinde meydana geldi.

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