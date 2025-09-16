Manisa’nın Soma ilçesi Büyükgüney Mahallesi’nde kaçak kazı yapıldığı yönünde alınan istihbarat üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Takip ve saha analizleri sonuç verdi

Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri saha analizleri ve teknik takip sonucu şüphelilerin yerini tespit etti. Kaçak kazı yapanların suçüstü yakalanması için bölgede gizli bir operasyon planlandı.

Üç kişi gözaltına alındı

Operasyon sırasında M.G. (36), M.D. (36) ve E.P. (36) isimli üç kişi, kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve kazı alanında bulunan malzemeler, kaçak kazı faaliyetinin delili olarak kayıtlara geçti.

Ele geçirilen malzemeler tek tek kayda alındı

Jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Kazı için kullanılan suç aletleri arasında şunlar yer aldı:

1 jeneratör, 1 hilti, 1 dedektör, 1 el dedektörü, 1 kürek, 5 metre uzunluğunda kablo. Elde edilen bu malzemeler, jandarma tarafından muhafaza altına alınarak soruşturma dosyasına eklendi.

Cumhuriyet Savcılığı talimat verdi

Yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere Soma İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla olayla ilgili tahkikat başlatıldı.