Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Yücel Yeşil'in, haziran ayında boşandığı eşi Özlem Uygun, doğum yaparak bir erkek bebek dünyaya getirdi. Trajik bir şekilde babasını kaybeden minik bebeğe, yaşatmak amacıyla babasının adı olan Yücel Yeşil ismi verildi.

Kaza detayları ve soruşturma

Feci kaza, önceki gün öğle saatlerinde Kütahya-Gediz kara yolunun 40. kilometresinde, Göynükören Kavşağı yakınında meydana gelmişti. Yolu karşı şeride geçerek kontrolünü kaybeden Abdullah D. yönetimindeki 43 ABU 899 plakalı otomobil, yol kenarında uygulama yapan Çavdarhisar İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Uzman Çavuş Yücel Yeşil'e çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle araç şarampole yuvarlanırken, genç uzman çavuş olay yerinde şehit olmuştu. Kazada yaralanan İsmail D., Rukiye D. ve Rüveyda D. ise ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştı. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Abdullah D. ise hemen gözaltına alındı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

"Aramıza hoş geldin Yücel Yeşil"

Şehit Uzman Çavuş Yücel Yeşil'in cenazesi, dün memleketi Manisa'nın Kula ilçesi Bayramşah Mahallesi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ailesinin ve yakınlarının yası sürerken, bugün gelen doğum haberi acı ve sevinci bir araya getirdi. Şehidin boşandığı eşi Özlem Uygun'un bir erkek bebek dünyaya getirmesiyle aileye yeni bir umut ışığı doğdu. Bebeğe babasının adı olan Yücel Yeşil'in verildiği öğrenildi.

Şehidin ağabeyi Fikret Yeşil de sosyal medya üzerinden yeğeninin fotoğrafını paylaşarak, "Aramıza hoş geldin Yücel Yeşil" notuyla takipçileriyle paylaştı.