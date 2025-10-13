Aydın Valiliği’nin etkin koordinasyonu altında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yürütülen kararlı asayiş ve güvenlik çalışmaları meyvesini verdi. 6-12 Ekim tarihleri arasındaki bir haftalık periyotta, asayiş olayları, narkotik ve kaçakçılık suçları dahil olmak üzere çeşitli suçlardan aranmakta olan toplam 302 şahıs başarılı operasyonlar sonucu yakalanarak adalete teslim edildi. Bu süreçte 100 binden fazla kişinin sorgulaması gerçekleştirilirken, suçlulara karşı verilen amansız mücadelenin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.

Güvenlik güçlerinden kapsamlı saha çalışması: 102 binden fazla sorgulama

Aydın genelinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’nün eş zamanlı ve koordineli operasyonlarında, bir hafta içinde toplam 102 bin 167 kişinin kimlik ve adli geçmiş sorgulaması yapıldı. Bu büyük ölçekli denetimler sayesinde kamu düzenini tehdit eden unsurların yakalanması hedeflendi.

Jandarma Genel Komutanlığı, sorumluluk alanındaki 7 bin 338 kilometrekarelik alanda 2 bin 819 personel ile yoğun mesai harcadı. Jandarma, 301 farklı uygulama noktasında 66 bin 970 kişiyi sorgularken, bu sorgulamalar sonucunda 185 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca jandarma sorumluluk bölgesinde 35 narkotik olayında 39 şüpheliye işlem yapıldı ve 2 kişi tutuklandı; meydana gelen 213 asayiş olayının 212'si aydınlatılarak 1 kişi tutuklandı.

Emniyet birimlerinden narkotik ve asayişte başarılı operasyonlar

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şehir merkezindeki görev sahasında başarılı çalışmalara imza attı. Emniyet birimleri, 14 uygulama noktasında gerçekleştirdiği 35 bin 197 kişilik sorgulama neticesinde 117 aranan şahsı tespit edip yakaladı. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 76 ayrı olayda 80 şüpheliye yasal işlem yapılırken, bu olaylarla bağlantılı olarak 9 şüpheli cezaevine gönderildi. Asayişe yönelik meydana gelen 674 olayın 569'u aydınlatıldı; bu olaylarda 547 şüpheliye işlem yapılırken, 13 kişi tutuklanarak adalete teslim edildi.

Aydın Valiliği tarafından operasyonların sonuçlarına ilişkin yapılan resmi açıklamada, suç ve suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, "Jandarmamız ve emniyet güçlerimizle suç ve suç örgütlerine karşı amansız mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Aydın’da suça yer yok, suçluya geçit yok" ifadeleriyle güvenlik vurgusu yapıldı.