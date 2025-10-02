Son Mühür- Sivas'ın Golova ilçesi ve çevresinde, öğleden sonra saatlerinde kısa süreli paniğe neden olan bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından açıklanan verilere göre Merkez üssü Karayakup-Golova olarak belirlenen sarsıntı, bölge sakinleri tarafından net bir şekilde hissedildi. Depremin ardından herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair ilk belirlemeler için bölgedeki ilgili kurumlar hızla harekete geçti. Depremin yüzeye yakın bir derinlikte gerçekleşmesi, hissedilirliğini artırırken, yetkililer vatandaşlara sakin olmaları ve hasarlı binalardan uzak durmaları çağrısında bulundu.

AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 3.6 (Ml) olarak ölçüldü. Deprem, yerel saatle 14:12:37 TSİ'de gerçekleşti. Orta Anadolu'da hissedilen sarsıntının, kısa süreli paniğe neden olduğu ancak bölge genelinde hayatın normal seyrine devam ettiği bildirildi.

Kandilli Rasathanesi verileri

Yaşanan sarsıntının teknik detayları, ülkenin önde gelen deprem izleme merkezlerinden biri olan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından anlık olarak kamuoyuyla paylaşıldı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, deprem 02.10.2025 tarihinde, saatler 14:12:33 TSİ'i gösterdiğinde gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 3.7 olarak ölçülürken, yerin 4.9 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi. Bu büyüklükteki bir depremin, özellikle yüzeye yakın olması nedeniyle hissedilmesi normal karşılanmakla birlikte, ciddi bir hasara yol açması beklenmiyor.

Bölgede olağanüstü bir durum yok

Depremin hissedilmesinin hemen ardından Sivas Valiliği ve yerel yönetim birimleri kriz masası oluşturarak durumu yakından takip etmeye başladı. İlk bilgilere göre, Sivas'ın kırsal kesiminde yer alan merkez üssü Karayakup ve Golova çevresindeki yerleşim yerlerinde an itibarıyla herhangi bir yıkım veya ağır hasar bildirimi gelmedi.