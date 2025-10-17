Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından mal varlığıyla ilgili ortaya atılan iddialar kamuoyunda geniş yankı buldu. Bu iddialara son noktayı ise Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir koydu. Kandemir, babasının geride bıraktığı mirasa ilişkin detayları ilk kez paylaştı ve açıklamalarında net bilgiler verdi.

Önder'in uzun yıllar milletvekilliği, senaryo yazarlığı ve yönetmenliği yaptıktan sonra geride şaibeli bir servet bırakmadığı vurgulandı. Açıklamaya göre, Sırrı Süreyya Önder’in banka hesaplarında toplam 2 milyon TL ve bir Citroen araç bulundu. Vefatı sonrasında geride ne taşınmaz bir mal, ne dolar hesabı, ne de borç kaldı.

Mal Varlığı Detayları

Kandemir’in verdiği bilgiye göre, Sırrı Süreyya Önder’in tüm banka hesaplarının toplam bakiyesi 2 milyon TL civarında yer aldı. Ayrıca sadece bir Citroen marka otomobili bulunuyordu. İstanbul’da Mecidiyeköy’de kirada oturan Önder’in, aylık ev kirası 15 bin TL seviyesindeydi. Kendi banka bakiyesinin, İstanbul şartlarında 1+1 bir ev almaya yetmediği ve günlük yaşantısını mütevazı şekilde sürdürdüğü ifade edildi.

Kandemir ayrıca, babasının yıllarca milletvekillik ve TBMM Başkanvekilliği yapmasına rağmen hiçbir zaman mal biriktirmek, kira ödememek ya da mülk sahibi olmak gibi hedeflerinin olmadığını belirtti. Elde edilen rakamların, bu yaşantının bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Sırrı Süreyya Önder Kimdir?

Sırrı Süreyya Önder, Türk siyasetinin tanınan isimleri arasında yer alıyor. Uzun süre milletvekili olarak Meclis’te görev yaptı; bunun yanında çeşitli filmlerde senarist ve yönetmen olarak da adını duyurdu. TBMM Başkanvekili olarak da görev alan Önder, siyasi yaşamı boyunca ilkelerinden ödün vermedi ve dürüst duruşuyla bilindi. 3 Mayıs 2025’te hayatını kaybeden Önder, kamuoyunda dürüst kimliğiyle öne çıktı.

Kamuoyuna Açık Mesaj

Kandemir açıklamasında ayrıca, mal varlığı konusunda şüphe duyan herkesin belge talep etmesi halinde tüm resmi evrakları gösterebileceğini belirtti. Toplumsal tartışmalara netlik kazandırmak amacıyla kamuoyunu doğru bilgilendirmek istediğini de ekledi.

Sonuç olarak, Sırrı Süreyya Önder’in vefatından sonra arkasında şaibeli bir servet değil, sade ve şeffaf bir mal varlığı kaldı. Açıklamalarda verilen rakamlar ve bilgiler, siyaset hayatı boyunca dürüstlük ve etik değerlerle hareket eden bir ismin mirasını gözler önüne seriyor.